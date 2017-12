Facebook startet speziellen Messenger für Kinder

Facebook hat in den USA einen speziell für Kinder entwickelten Messenger vorgestellt. Die Eltern sollen hier die komplette Kontrolle über Inhalte und Kontakte übernehmen.

Vergrößern "Messenger Kids" von Facebook © Facebook

Facebook hat eine spezielle Kinder-Version seines Messengers vorgestellt: „Messenger Kids“. Eltern sollen hier die völlige Kontrolle über Kontakte und Inhalte, die ihre Kinder zu sehen bekommen, erhalten. Laut eines Blog-Eintrags will das Unternehmen keine Informationen der Kinder für Werbezwecke nutzen und auswerten. Daher soll in der App auch keine Werbung angezeigt werden.

Bevor Kinder den Messenger nutzen können, müssen deren Eltern die App zunächst einrichten. Dazu wird ein Facebook-Account benötigt. Da die App sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren richtet, benötigen diese keinen eigenen Facebook-Account - der darf in den USA erst ab einem Alter von 13 Jahren erstellt werden. Der Vormund bestimmt Kontakte, mit denen die Kinder Chats führen dürfen, diese werden über die eigene Facebook-App freigegeben. Damit das Ganze für Kinder ansprechender ist, gibt es verschiedene 3D-Masken und witzige GIFs. Zudem können Kinder auch Fotos und Videos versenden, diese Nachrichten können auch ganz normal vom regulären Messenger empfangen werden.

Ob 6-Jährige bereits mit dem Smartphone herumspielen sollten? Darüber spricht Facebook in einem anderen Blog-Eintrag. Facebooks Public-Policy-Leiterin Antigone Davis sagt, dass heutzutage zwei Drittel der Kinder in den USA bereits Smartphones und Tablets zum Spielen, Chatten und Videoschauen verwenden. Am Ende sollen jedoch die Eltern entscheiden, was das Beste für ihre Kinder ist und darum auch die volle Kontrolle erhalten, besonders bei den Kleinsten.

„Messenger Kids“ gibt es vorerst nur in einer Vorschau-Version für iOS, momentan auch nur in den USA. In den nächsten Monaten soll eine Android-Version folgen; ein Deutschland-Start ist bisher noch nicht vorgesehen.