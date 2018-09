Facebook meldet Angriff auf 50 Millionen Konten

Unbekannte haben Facebook attackiert und rund 50 Millionen Konten sind betroffen. Dies hat Facebook bestätigt.

Vergrößern Mega-Angriff auf Facebook - 50 Millionen Konten betroffen © iStockPhoto/franckreporter

Facebook meldet am Freitagabend ein Sicherheitsproblem auf seiner Plattform. Dieses habe Hackern den Zugriff auf etwa 50 Millionen Facebook-Konten erlaubt, erklärt Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einer Mitteilung. "Wir haben das Problem gestern Abend gepatcht und Vorsichtsmaßnahmen für diejenigen getroffen, die möglicherweise betroffen sind", so Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag. Im Facebook-Blog wurde zeitgleich ein öffentliche Stellungnahme von Facebook zum Vorfall veröffentlicht.

Demnach habe eine noch unbekannte Person eine "Schwäche" im "Betrachte als"-Programmcode auf Facebook am vergangenen Dienstag entdeckt. Über diese Funktion können Nutzer ihr Profil so sehen, wie es andere Nutzer aufrufen. Facebook selbst sei schon am 16. September auf das Problem aufmerksam geworden, nachdem ungewöhnliche Nutzer-Aktivitäten registriert worden waren.

Die Anfälligkeit im Code sei von dem Angreifer über drei unterschiedliche Fehler ausgenutzt worden, um letztendlich die Kontrolle der angegriffenen Konten zu übernehmen. Dabei sei der Angreifer in Besitz der "Sicherheits-Tokens" gelangt, die es den Facebook-Nutzern erlauben, eingeloggt zu bleiben, ohne sich über ihr Passwort neu anmelden zu müssen.

"Wir wissen noch nicht, ob diese Konten missbraucht wurden, aber wir prüfen dies weiterhin und werden berichten, wenn wir mehr darüber erfahren", so Zuckerberg. Es seien allerdings umgehend Maßnahmen gegen die Ausnutzung der Anfälligkeit ergriffen worden. Zunächst seien die Lücken gestopft worden, um wiederholte Angriffe zu unterbinden. Alle bisher vergebenen Tokens seien bei der Gelegenheit ungültig gemacht worden. Im Newsfeed seien außerdem alle potentiell betroffenen Nutzer über den Vorfall informiert worden.

Vorübergehend sei auch die betroffene Funktion aus Facebook entfernt worden. Dies sei aus Gründen der Vorsicht geschehen. Man glaube zwar, so Zuckerberg, dass die Sicherheitslücke erfolgreich geschlossen wurde, wolle aber dennoch kein Risiko eingehen. Die Funktion soll erst nach Abschluss einer Untersuchung aktiviert werden.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden alle Facebook-Nutzer automatisch abgemeldet, die die "Betrachten als"-Funktion genutzt haben, seitdem Facebook auf das Problem aufmerksam wurde. Facebook schätzt, dass deshalb sich etwa 40 Millionen Facebook-Nutzer neu anmelden müssen, sobald sie ihre Facebook-Seite aufrufen möchten. "Wir haben derzeit keine Hinweise dafür, dass diese Konten kompromittiert wurden, aber wir unternehmen diesen Schritt vorsorglich", erklärt Zuckerberg.

Facebook ist der Ansicht, dass auch die betroffenen Nutzer nicht ihre Passwörter ändern müssen. Wir meinen: Wer im Newsfeed eine entsprechende Warnung von Facebook eingeblendet erhält, sollte vielleicht dennoch zur Sicherheit sein Passwort neu vergeben. Weitere Details zum Vorfall will Facebook im Laufe seiner Untersuchungen verkünden.