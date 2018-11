Extrem günstig: Xperia XA1 Plus für nur 129 Euro

Fingerabdrucksensor, Full-HD-Display und USB-C - für nur 129 Euro bekommen Sie mit dem Sony Xperia XA1 Plus ein gut ausgestattetes Smartphone! Hier finden Sie alle Infos.

Im Rahmen der Cyber-Monday-Woche gibt es viele Produkte stark reduziert. Derzeit bietet Amazon das Sony Xperia XA1 Plus mit 129 Euro deutlich günstiger an als jeder andere Online-Händler! Gegenüber dem günstigsten Preis in unserem PC-WELT-Preisvergleich sparen Sie knapp 70 Euro.



➤ Sony Xperia XA1 Plus in Schwarz für 129 Euro bei Amazon

Das Amazon-Angebot bezieht sich nur auf die schwarze Farbvariante. Das Xperia XA1 Plus in Blau kostet bei Amazon derzeit 198 Euro und in Gold 232 Euro .

Vergrößern Sony Xperia XA1 Plus im Angebot: Günstiger gibt es das Handy derzeit nirgends. © Sony

Zu den Highlights des Xperia XA1 zählen der Fingerabdrucksensor, ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, ein USB-C-Anschluss und auch, dass auf dem Handy mit Android 8 Oreo eine noch recht neue Android-Version läuft. Android 9 Pie wird das Smartphone allerdings nicht unterstützen. Natürlich müssen Sie zu diesem Preis auch Abstriche machen: Das Design ist mit seinen dicken Display-Rändern nicht mehr zeitgemäß und der Prozessor nicht der schnellste. Aber immerhin gibt es 4 GB Arbeitsspeicher und eien 32 GB großen Speicher, der via Micro-SD-Karte erweiterbar ist. Der Akku bietet eine Kapazität von 3430 mAh.