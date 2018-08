Experte meldet 0day-Lücke in Windows per Frust-Tweet

Ein offenbar gefrusteter Sicherheitsexperte hat eine bisher unbekannte Sicherheitslücke in Windows per Tweet publik gemacht.

Vergrößern Experte meldet Zero-Day-Lücke in Windows per Twitter

"Hier ist der alpc bug als 0day. Mir ist das Leben egal. Ich will mich auch nie wieder bei MSFT melden. Scheiß auf den ganzen Mist". Mit diesen Worten hat ein offensichtlicher frustrierter Sicherheitsexperte eine bisher unbekannte Sicherheitslücke (Zero-Day-Lücke oder 0day-Lücke) in Windows von Microsoft (kurz: MSFT) über einen Tweet publik gemacht. Der Tweet wurde von dem Twitter-Nutzer SandboxEscaper geschrieben. Sowohl das Konto als auch der Tweet selbst wurden mittlerweile gelöscht. Der Tweet enthielt auch einen Link, der zu Github führt. Dort findet sich ein Download, mit dem die Existenz der Lücke bestätigt wird: Ein sogenannter Proof-of-Concept-Code.

Unbekannt ist, warum der besagte Sicherheitsexperte sich so frustriert in seinem Tweet zeigte. Die gemeldete Lücke ist jedenfalls in der Tat neu und durchaus gefährlich, daher hat das CERT die Lücke in diesem Beitrag zertifiziert. Konkret stecke demnach die Lücke im Windows Task Scheduler und erlaube es einem Angreifer, sich erhöhte Rechte auf dem System zu verschaffen. Die Gefährlichkeit der Lücke wird mit 6,4 bis 6,8 von 10 Punkten bewertet. Eine Abwehr sei derzeit nicht möglich. Microsoft ist informiert und hat eine Untersuchung zugesichert. Auf die Lücke, so heißt es, werde so schnell wie möglich reagiert.

Ein weiterer Windows-Bug war derweil weniger gefährlich, aber umso kurioser. Er sorgte dafür, dass sich der Windows-Taschenrechner verrechnete...