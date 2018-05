HTC entwickelt mit dem Exodus ein Android-Smartphone mit integrierter Wallet und Hardware-basierten Schutz-Techniken für Kryptowährungen.

Vergrößern Exodus: HTC entwickelt Blockchain-Smartphone © HTC

HTC entwickelt ein Blockchain-Smartphone. Es trägt den Namen Exodus und läuft mit Android. Auf dem Exodus ist ein Wallet für Kryptowährungen vorinstalliert. Spezielle Hardware-Maßnahmen sollen die abgelegten Kryptowährungen und dezentralisierte Apps schützen.



HTC will zudem ein eigenes Blockchain-Netzwerk aufbauen, wie Thenextweb schreibt. Darin sollen alle Exodus-Smartphones als Nodes, also als Zugangspunkte, fungieren. Damit will HTC das Bezahlen und den Austausch mit Kryptowährungen erleichtern. Exodus soll gängige Kryptowährungen-Protokolle wie Bitcoin, Lightning Network, Ethereum, Dfinity und andere unterstützen.



HTC will in den nächsten Monaten weitere Details zu dem Blockchain-Smartphone mitteilen. HTC wird außerdem Kryptowährungen zum Bezahlen des Kaufpreises für das Exodus akzeptieren, zum Preis äußerte sich HTC aber nicht.



Mit dem Finney gibt es bereits ein Blockchain-Smartphone. Es kostet 999 US-Dollar.