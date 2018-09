Eve Systems: Clevere Steckdosenleiste und mehr Neuheiten

Eve Systems zeigt auf der IFA eine intelligente Design-Steckdosenleiste und weitere Smart-Home-Neuerungen.

Eve Power Strip ist demnächst erhältlich © Eve Systems

Eve Systems stellt auf der IFA 2018 in Berlin in Halle 6.2, Stand 104 unter anderem mit Eve Power Strip eine neue intelligente Design-Steckdosenleiste vor. Die Leiste erlaubt die intelligente Steuerung von bis zu drei Geräten an einer einzelnen Steckdose. Dabei macht die Leiste mit ihrem schwarzen Gehäuse und dem Aluminiumrahmen auch noch optisch eine gute Figur. Über die Eve App kann der Gesamtverbrauch kontrolliert wird. Über die gebündelte Wi-Fi-Verbindung mit 2,4 GHz (802.11 b/g/n) könnten die an der Leiste angeschlossenen Verbrauchern einzeln oder gleichzeitig geschaltet werden. Außerdem lassen sich auf der App für die angeschlossenen Verbraucher eigene Zeitpläne anlegen und verwalten. Ab wann genau die Eve Power Strip in Deutschland erhältlich sein wird und zu welchem Preis, verrät der Hersteller noch nicht.

Eve Light Switch © Eve Systems

Die neue Eve Light Switch ist ein vielseitiger Homekit-Schalter für eine intelligente Lichtsteuerung. Statt also den Wandschalter zu betätigen, kann man das Licht auch per iPhone, Siri, der Eve-App oder über eine Homekit-Regel steuern. Auf der Eve lassen sich Zeitpläne für die Lichtsteuerung programmieren. Über Eve Light Switch lassen sich alle gängigen Schalter ersetzen. Im Lieferumfang befinden sich eine Lichtschalter-Wippe inklusive Zwischenrahmen. Eve Light Switch wird demnächst für 99,95 Euro erhältlich sein.

Mit Eve Light Strip kann der Wohnbereich mit einer LED-Beleuchtung ausgeschmückt werden. Zur Auswahl stehen zahlreiche vorgefertigte Lichtstimmungen. Über eine App können aber auch eigene Lichtstimmungen erstellt werden. Die LEDs bieten eine Lichtleistung von 1.800 Lumen bei einer Länge von 2 Metern. Die Lichtleiste verwendet die Wi-Fi-Technologie (2,4 GHz, 802.11 b/g/n). Für die Nutzung ist keine zusätzliche Bridge notwendig. Außerdem kann Eve Light Strip auf eine Länge von bis zu 10 Metern erweitert werden. Der Preis: 79,95 Euro. Ab wann erhältlich? Das verrät der Hersteller nicht konkret. Es heißt aktuell nur "zu einem späteren Zeitpunkt".



