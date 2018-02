Eurosport Player gratis testen und Bundesliga schauen

Eurosport überträgt Bundesliga-Partien und die Winterolympiade. Amazon-Prime-Nutzer können den Eurosport Player gratis testen.

Vergrößern Eurosport Player zeigt die komplette Winterolympiade und viele Bundesliga-Partien

Die Winterolympiade in Pyeongchang (Südkorea) startet am 9.2. und es gibt auch an diesem Wochenende spannende Bundesliga-Partien. Eurosport überträgt über den Eurosport Player alle Disziplinen der Olympischen Winterspiele und dies damit unabhängig davon, ob ein Mitglied der deutschen Mannschaft teilnimmt. Neben den Live-Übertragungen gibt es auch Aufzeichnungen.



Außerdem werden über den Eurosport Player im Februar die folgenden Bundesliga-Partien übertragen:



Freitag, 9.2. ab 20:30 Uhr: RB Leipzig gegen FC Augsburg

Freitag, 16.2. ab 20:30 Uhr: Hertha BSC gegen 1. FSV Mainz 05

Montag, 19.2. ab 20:30 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig

Freitag, 23.2. ab 20:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 gegen VFL Wolfsburg



Der Eurosport Player mit allen Live- und Non-Live-Inhalten ist über Amazon Channels buchbar. Das vollständige Programm des Eurosport Player finden Sie auf dieser Seite.

Amazon-Prime-Mitglieder können den Eurosport Player über diesen Link fünf Tage lang kosten testen. Nach dem Testzeitraum fallen als Kosten 4,99 Euro pro Monat an. Wer noch kein Amazon-Prime-Mitglied (7,99 Euro / Monat) ist, kann Amazon Prime hier 30 Tage lang testen.



Lohnt sich Amazon Prime für Sie? Machen Sie den Test .