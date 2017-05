Erstes Notebook von Huawei: Matebook X kostet 1399 Euro

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei versucht nun auch im hart umkämpften Notebook-Markt Fuß zu fassen. Das erste Modell heißt Matebook X und soll zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.399 Euro Ende Juni 2017 in den Handel kommen.

Vergrößern Huawei kann auch Notebook: das Matebook X © Huawei

Das erste Notebook von Huawei heißt Matebook X. Es besitzt ein IPS-Display im 13,1-Zoll-Format das mit 2160 x 1440 Bildpunkten auflöst. Der Intel-Prozessor Core i5-7200U befeuert in Zusammenarbeit mit 8 GB-LPDDR3-Arbeitsspeicher und 256 GB ROM das Notebook. Für die drahtlose Konnektivität hat das Matebook X WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac und Bluetooth 4.1 an Bord.

Ab Werk ist Windows 10 Home 64 Bit sowie eine 30-Tage-Testversion von Office 365 vorinstalliert. Das Huawei Matebook X misst 286 x 211 x 12,5 Millimeter und wiegt circa 1050 Gramm. Für die mobile Stromversorgung ist ein Li-Ionen-Akku mit 5449 mAh zuständig. Die stationäre Energiespeisung erfolgt über ein Netzteil mit USB-C-Anschluss. Die einzige Anschlussbuchse des Matebook X ist ein USB-C-Port, der nicht nur fürs Stromtanken herhalten, sondern auch als Kopfhörer-Buchse und Storage-Anschluss für externe Datenträger fungieren muss.

Das Notebook lässt sich nach Angaben von Huawei "schnell und sicher über einen in der Einschalttaste integrierten, innovativen Fingerabdrucksensor mit einem unabhängigen, verschlüsselten Chip entsperren". An weiteren Sensoren hat das Huawei-Gerät noch einen Beschleunigungs-, Hall- und Umgebungslichtsensor an Bord.



Das Huawei Matebook X ist ab Ende Juni zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.399 Euro in Grau erhältlich,

Zusatzzubehör gibt es in Form einer Bluetooth-Maus und einer Tasche zu jeweils 35 Euro.