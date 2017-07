Erste Video-Streaming-App für die Switch veröffentlicht

Nintendo veröffentlicht in Japan eine erste Video-Streaming-App für die Switch.

Vergrößern Noch fehlen auf der Switch Apps für Amazon Prime Video, Netflix oder YouTube. © nintendo.de

Zum Release der Nintendo Switch am 3. März standen noch keine Apps zum Streamen von Videos zur Verfügung. Auch heute noch fehlen Programme zum Anschauen von Videos auf Netflix oder Hulu. Nintendo kommt seinem Versprechen, diese Apps „zu gegebener Zeit“ nachzureichen, zumindest in Japan nach und veröffentlicht in dieser Woche eine App namens Niconico.

Die oft mit YouTube verglichene Streaming-Seite wird häufig von japanischen Firmen aus der Spieleindustrie dazu genutzt, um neue Dienste oder Games vorzustellen. Auch auf der Vita von Sony war Niconico eine der ersten Video-Streaming-Apps. Für die Switch wird die Software ab Donnerstag im japanischen eShop angeboten. Wann auch hierzulande Apps für das Streamen von YouTube, Amazon Prime Video oder Netflix für die Nintendo-Handheld-Konsole folgen, bleibt offen.

