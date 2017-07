Erste Playstation-4-Spiele unter Windows spielbar

Unter Windows können nun die ersten PS4-Spiele gespielt werden, ohne eine Konsole besitzen zu müssen. Via Playstation Now.

Vergrößern Playstation Now bietet nun auch Playstation-4-Spiele

Sony hat Playstation Now nun die ersten Playstation-4-Titel hinzugefügt. Damit können über Streaming-Game-Service nun die ersten PS4-Spiele direkt am PC gespielt werden, ohne dafür eine Spielkonsole besitzen zu müssen. Bisher bot der Playstation-Now-Dienst nur den Zugriff auf etwa 480 Playstation-3-Spiele. Zum Start hat Sony nun folgende 20 Playstation-4-Spiele hinzugefügt und weitere Titel sollen nach und nach folgen.





Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

Unverändert bleibt der Preis: In den USA kostet Playstation Now 99,99 US-Dollar im Jahres-Abo. Neu hinzu kommt für kurze Zeit die Möglichkeit, den Dienst auch für eine Abo-Gebühr in Höhe von 9,99 US-Dollar im Monat ohne langfristige Bindung auszuprobieren. Für die Abogebühr erhält man Zugriff auf alle Spiele in der Playstation-Now-Bibliothek.

Außer in den USA ist bisher Playstation Now nur in sehr wenigen Ländern in Europa verfügbar, darunter in Großbritannien. In Deutschland gab es bisher nur einen Beta-Test.

Über Remote Play können bereits seit einiger Zeit auch Playstation-4-Spiele unter Windows 10 und macOS gespielt werden. Vorausgesetzt man besitzt eine Playstation 4, auf der die Spiele laufen und dann im lokalen Netzwerk an den Rechner gestreamt werden. einen ähnlichen Service bietet auch die Xbox One an: Auch hier können die Spiele von der Konsole über das Netzwerk an einen Windows-10-PC mit installierter Xbox-App gestreamt werden.

Bei Nutzung von Playstation Now entfällt also die Notwendigkeit, eine Konsole besitzen zu müssen. Weiterer Vorteil: Weil die Spielstände bei Playstation Now in der Cloud gespeichert werden, kann man ein Spiel auf seiner Playstation 4 via PS Now starten und jederzeit später auf einem Windows-PC weiterspielen.