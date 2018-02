Sandisk zeigt erste microSD-Karte mit 400 GB

Sandisk hat die Sandisk Extreme microSD UHS-I Card mit sagenhaften 400 GB Speicherplatz auf dem MWC gezeigt.

Vergrößern Die neue microSD-Karte von Sandisk speichert 400 GB. © sandisk.com

Update 28.2.: Sandisk zeigt microSD-Karte mit 400 GB auf MWC

Sandisk hat die neue Sandisk Extreme microSD UHS-I Card mit 400 GB Speicherplatz auf dem Mobile World Congress in Barcelona gezeigt, wie Computerworld.ch berichtet. Die Lesegeschwindigkeit soll bis zu 160 MByte/s betragen, das Beschreiben soll mit maximal 90 MByte/s erfolgen, sofern die Geräte, in denen die Karte eingelegt ist, diese Geschwindigkeiten unterstützen. Die neue microSD-Karte eignet sich vor allem für das Aufzeichnen von Filmen in Smartphones, Actioncams oder Drohnen.

Zum Preis und Verkaufsstart äußerte sich Sandisk noch nicht. Update Ende



Für anspruchsvolle Smartphone-Nutzer oder professionelle Filmer kann eine Speicherkarte gar nicht groß genug sein. Schließlich benötigen Videos in 4K-Auflösung oder große Film- und Musiksammlungen viel Platz. Hersteller Sandisk kommt diesem Wunsch nach und präsentiert auf der IFA 2017 eine microSD-Karte mit sagenhaften 400 Gigabyte Speicherplatz.

Der bisherige Rekord für die winzigen Speicherkarten liegt bei 256 Gigabyte. Die Sandisk-Karte Ultra microSDXC-UHS-I verdoppelt das aktuelle Limit nahezu. Der Hersteller verspricht Übertragungen mit bis zu 100 Megabyte pro Sekunde. Darüber hinaus erfüllt die Karte die Leistungsanforderungen der A1-Speicherkartenklasse. Eine hohe Langlebigkeit scheint ebenfalls gegeben zu sein, da Sandisk eine Garantie von 10 Jahren gewährt. Im Handel wird die 400-Gigabyte-Karte schon in Kürze erhältlich sein. Die große Speicherplatzmenge hat jedoch ihren Preis: Sandisk ruft 250 Euro als UVP aus. Die Karte mit 256 Gigabyte kostet aktuell um die 140 Euro.

