Ernste Sicherheitslücken in fast allen aktuellen Intel-Prozessoren

In fast allen Intel-Prozessoren (6./7./8. Intel-Core-Generation, Xeon-Server, Atom, Pentium, Celeron) stecken ernste Sicherheitslücken. So prüfen Sie Ihren Desktop-PC und Ihr Notebook.

Vergrößern Eine ernste Sicherheitslücke steckt in fast allen aktuellen Intel-Prozessoren. Das Intel-Tool bestätigt uns das für unseren Redaktions-Rechner.

In nahezu allen Intel-Prozessoren der letzten Jahre ab der 6. Generation (Skylake) stecken mehrere ernste Sicherheitslücken, mit denen Angreifer fremde PCs kapern können. Betroffen sind also auch Kaby-Lake- und Coffee-Lake-CPUs. Besitzer von Intel-CPUs der 6., 7. und 8. Generation sollen ein Firmware-Update aufspielen.



Angreifer können Sicherheitslücken in aktuellen Intel-Prozessoren dazu ausnutzen, die Kontrolle über fremde PCs zu übernehmen. Intel informiert in diesem Security-Advisory über diese Schwachstellen. Die Lücken stecken in der Intel Management Engine (ME), der Trusted Execution Engine (TXE) und in den Server Platform Services (SPS) mit den ME-Firmware-Versionen 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20, SPS Firmware Version 4.0 und TXE Version 3.0.

Konkret betroffen sind alle Intel-Core-Prozessoren der 6. Generation, der 7. Generation und der erst kürzlich vorgestellten 8. Generation. Auch diverse Xeon-Prozessoren und Intel Atom-Prozessoren sind betroffen, ebenso verschiedene Apollo-Lake-Prozessoren und Celeron-CPUs. Hier die exakte Liste:

* 6th, 7th & 8th Generation Intel Core Processor Family

* Intel Xeon Processor E3-1200 v5 & v6 Product Family

* Intel Xeon Processor Scalable Family

* Intel Xeon Processor W Family

* Intel Atom C3000 Processor Family

* Apollo Lake Intel Atom Processor E3900 Series

* Apollo Lake Intel Pentium

* Celeron N and J Series Processors



Vereinfacht gesagt: Jeder Desktop-Rechner und jedes Notebook mit einem einigermaßen aktuellen Intel-Prozessor sowie viele Serversysteme sind für die Übernahme durch feindlich gesinnte Angreifer anfällig. Der Angreifer kann zum Beispiel auf dem fremden System seinen Code ausführen, ohne dass der PC-Besitzer das mitbekommt und den gekaperten Rechner auch abstürzen lassen.



Mit diesem Gratis-Tool prüfen Sie Ihren Rechner

Mit diesem kostenlosen englischsprachigen Intel-SA-00086 Detection Tool können Besitzer von Rechnern mit Windows 7, 8.1 und 10 sowie mit Linux ihre Rechner daraufhin prüfen, ob die Sicherheitslücke vorhanden ist. Die Windows-Version liegt als ZIP vor, die Linuxversion als tar.gz.

Windows-Nutzer: Entpacken Sie das ZIP, gehen Sie in den Ordner DiscoveryTool.GUI und doppelklicken Sie auf Intel-SA-00086-GUI. Der Screenshot zu dieser Meldung zeigt das Ergebnis für unseren Rechner.

Vergrößern Diese Informationen liefert uns SiSoftware Sandra Lite 2017 zur Hauptplatine unseres PCs.

Nun müssen Sie die auf Ihrem PC vorhandene Hauptplatine identifizieren. Beispielsweise mit diesem Kommandozeilenbefehl:

wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber

Oder Sie verwenden ein Analyse-Tool wie das kostenlose Sisoftware Sandra Lite 2017 oder das kostenpflichtige Everest Ultimate Edition. Gehen Sie dann zum Download- oder Supportbereich des Hauptplatinenherstellers und laden Sie sich dort das Firmware-Update für das Motherboard herunter, sofern dieses schon bereitgestellt wurde. Dieses müssen Sie auf Ihrem Rechner installieren, um die Sicherheitslücken zu schließen..