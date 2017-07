Erfahrungsbericht: Meine Odysee zur neuen SIM-Karten-Verifizierung

Gesicht und Ausweis in die Kamera halten - das ist jetzt Pflicht für Prepaid-SIM-Karten-Käufer. Die Zustände: chaotisch. Ein Erfahrungsbericht.

Ab dem 1. Juli 2017, ein Samstag, müssen in Deutschland alle neuen Prepaid-SIM-Karten mit den Ausweisdaten des Käufers verifiziert werden . Damit soll letztendlich die Bekämpfung des internationalen Terrorismus vorangetrieben werden. "Ja klar", könnten böse Zungen jetzt behaupten. Denn die neue Regelung zur SIM-Verifizierung sorgt erst einmal dafür, dass neue SIM-Karten nicht funktionieren, ergo von den Terroristen gar nicht genutzt werden können. Doch der Reihe nach.

Ich kaufe mir am Samstag eine Prepaid-SIM-Karte bei Aldi - garantiert für ganz harmlose Zwecke. Zwei Tage später habe ich immer noch kein Netz. Meine kleine Reise starte ich am Samstag Abend mit dem Ausfüllen eines Web-Formulars, dessen Adresse dem SIM-Karten-Paket beigelegt ist. Daraufhin bekomme ich eine Nummer (die Mail mit der Nummer lässt lange auf sich warten und trifft dann gleich mehrmals ein) und den Link zu einem Video-Chat. In den soll ich mein Gesicht und meinen Ausweis halten, sobald der Mitarbeiter sich einwählt. Ein Timer zählt 120 Sekunden runter. Das ist aber nicht die Zeit, bis der Mitarbeiter auftaucht, sondern ein Timeout, wie ich bald erfahre. Nach 120 Sekunden schmeißt mich der Videochat ohne Fehlermeldung raus. Ich probiere es erneut. Und erneut. Und dann noch mal. Eine Stunde lang, immer wieder.

Schließlich - ich hatte es eigentlich schon aufgegeben - erscheint das Bild einer freundlichen Call-Center-Mitarbeitern. Sie fragt mich, wie lange ich schon warte, entschuldigt sich dafür und räumt ein, dass es einen großen Andrang gebe, in ihrem Call-Center aber nur zwei Mitarbeiter für den Vorgang abgestellt seien. Ich halte meinen Perso in die Kamera, sie nimmt ein paar Daten auf. Schon vorher musste ich zustimmen, dass die Daten gespeichert und ausgewertet werden dürfen. Zunächst wandern die Daten an den Mobilfunkanbieter und der soll mir binnen sechs Stunden meine SIM-Karte freischalten. Doch daraus wird nichts.

36 Stunden nach der Video-Verifizierung rufe ich beim Kundenservice an und frage nach. Schnell erklärt mir die Mitarbeiterin dort, es herrsche ein riesiger Andrang und ich müsse mich leider bis zu 72 Stunden gedulden. Puh. Ich atme durch und bedanke mich für die Auskunft - die Call-Center-Mitarbeiter können ja nichts für die SIM-Verifizierung und auch nichts dafür, dass ihre Brötchengeber den Andrang offenbar massiv unterschätzt haben.

Nun warte ich also auf die Freischaltung...



Der Erfahrungsbericht behandelt den Anbieter Aldi Talk. Wie waren Ihre Erfahrungen? Haben Sie es mit einem anderen Anbieter versucht?