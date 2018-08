Epson-Multifunktionsgerät für 89 Euro im Angebot

Bei Mediamarkt ist heute Nacht ein Multifunktionsgerät von Epson für 89 Euro im Angebot. Hier die Details zum Deal.

Vergrößern Guenstiger Arbeiter fuers Buero: Epson Workforce Pro WF-3720DWF © Epson

Die Aktion Sommernachtsschnäppchen bei Mediamarkt nähert sich dem Finale. Am Donnerstag ist nun unter anderem ein Multifunktionsgerät von Epson im Angebot. Das Epson Workforce Pro WF 3725 DWF kostet 89 Euro und das Angebot gilt vom 9. August, 20 Uhr bis zum 10. August, 9 Uhr.

89 Euro sind ein guter Preis, denn zuletzt war das gleiche Gerät bei Mediamarkt für 120 Euro erhältlich. Der günstigste Anbieter im PC-WELT-Preisvergleich verlangt aktuell um die 110 Euro.



Der 4-in-1-Multifunktionsdrucker ist WLAN-Netzwerkfähig und druckt per Tintenstrahl mit einer maximalen Auflösung von 4.800 x 2.400 Pixeln. Er kann bis zu 20 Seiten pro Minute in Schwarzweiß oder 10 Seiten pro Minuten in Farbe ausdrucken. Dokumente lassen sich mit Scan-to-Funktionen in E-Mails, in die Cloud, auf FTP-Server und das Netzwerk scannen. Ob zuhause oder im Büro, mit Wi-Fi oder Wi-Fi Direct können Sie von kompatiblen WLAN-Geräten aus ganz ohne WLAN-Router drucken. Mit NFC und einem kompatiblen Android-Gerät können Druckaufträge bequem per Berührung gestartet werden. Die Bedienung erfolgt wahlweise über den 6,8 Zentimeter großen Touch-Display.



Epson Workforce Pro WF 3725 DWF im PC-WELT-Test

Den Multifunktionsdrucker hatten wir auch bereits im Testcenter. Aus dem Test-Fazit: "Epson liefert mit dem Workforce Pro WF-3720DWF einen Multifunktionsdrucker, der aus seinem Einsatzweck im Büro keinen Hehl macht. Neben der Ausstattung mit Duplex-Druck-Einheit, Touchscreen und vielen Schnittstellen (inklusive Ethernet und NFC) spricht auch das flotte Arbeitstempo auf Normalpapier für das Epson-Modell. Die Qualität im Drucken, Scannen und Kopieren reicht für Alltagsaufgaben aus. Nur bei spezielleren Tätigkeiten wie dem Fotodruck zeigt sie deutliche Defizite. Dabei erzeugt der WF-3720DWF insgesamt vertretbare Druckkosten, wenn Sie auf XL-Patronen setzen. Für den Multifunktionsdrucker vergibt Epson eine erweiterte Garantie von drei Jahren, wenn Sie sich auf der Hersteller-Webseite registrieren. Das gilt für beide Modellvarianten - den WF-3720DWF und den WF-3725DWF. Ein empfehlenswerter Service, der sich positiv auf die Preis-Leistungs-Wertung auswirkt und gerade für berufliche Nutzer durchaus Sinn macht. "