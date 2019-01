Epic Game Store verschenkt The Jackbox Party Pack

Panagiotis Kolokythas

So schnell vergehen zwei Wochen: Im Epic Game Store gibt es wieder ein neues Spiel gratis zum Download.

Vergrößern The Jackbox Party Pack ist gratis im Epic Game Store erhältlich

Im Epic Game Store ist das nächste Gratis-Angebot gestartet: Nach Subnautica, Super Meat Boy und What Remains of Edith Finch ist nun ein neues Spiel gratis für zwei Wochen und damit bis zum 7. Februar 2019 erhältlich. Bei dem neuen Titel im Wert von 22,99 Euro handelt es sich um das Quiz-Spiel The Jackbox Party Pack.

Das Paket enthält mehrere unterschiedliche Party- und Quiz-Spiele, an denen bis zu 100 Personen teilnehmen können. Das Hauptspiel ist You Don´t Know Jack für bis zu vier Spieler und mit hunderten Fragen. Bei dem Spiel steht der Humor im Mittelpunkt. Hinzu kommt das Bluffing-Game Fibbage XL (für zwei bis acht Spieler), das Zeichenratespiel Drawful (für drei bis acht Spieler) und das Wort-Ratespiel Word Spud für ebenfalls bis zu acht Spieler. Zu guter Letzt kommt noch das Spiel Lie Swatter für bis zu 100 Spieler hinzu, in dem es darum geht, Fakten von Fiktion zu unterschieden. Mitspielen ist über die Website jackpox.tv möglich, wodurch praktisch jedes Eingabegerät mit Browser als Controller genutzt werden kann.

The Jackbox Party Pack hat einen Wert von etwa 20 Euro, so viel kostet es jedenfalls normalerweise (und aktuell auch beim Konkurrenten Steam).

Das nächste Gratis-Spiel ab 7. Februar ist...

The Jackbox Party Pack ist bis zum 7. Februar 2019 gratis im Epic Game Store erhältlich und bleibt nach dem Download und der Aktivierung natürlich dauerhaft in Ihrem Besitz. Ab dem 7. Februar wird Epic auch das nächste Spiel verschenken: Dann gibt es zwei Wochen lang das Metroidvania-Spiel Axiom Verge.



Der Epic Game Store ist im Dezember 2018 gestartet und will dem Marktführer Steam von Valve Konkurrenz machen. Derzeit wird alle zwei Wochen jeweils für 14 Tage ein neues Spiel verschenkt, um die Popularität des Dienstes zu steigern. Neben der enorm erfolgreichen Eigenproduktion Fortnite sind im Epic Game Store auch exklusive Titel wie Hades von Supegiant Games (Bastion, Transistor) und der Indie-Dark-Souls-Clone Ashen erhältlich.

