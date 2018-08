Entertain: Telekom möchte Netflix und Amazon Konkurrenz machen

Laut Branchengerüchten möchte die Telekom demnächst das Entertain-Angebot für Nicht-Telekom-Kunden öffnen und so Neflix und Co. Konkurrenz machen.

Vergrößern Entertain TV Serie soll demnächst auch für Nicht-Telekom-Kunden zugänglich gemacht werden. © Telekom

Gerüchten zufolge möchte die Deutsche Telekom demnächst Netflix und Amazon Konkurrenz machen. Laut dem Branchenmagazin Werben & Verkaufen will die Telekom das IP-TV-Angebot Entertain zukünftig auch für Nicht-Telekom-Kunden öffnen.

Voraussichtlich soll schon im Oktober der Startschuss fallen. So möchte man noch vor möglichen weiteren Konkurrenten im Streaming-Geschäft wie RTL, ProSiebenSat.1 und Discovery, die ebenfalls an eigenen Angeboten arbeiten, einen Streaming-Dienst starten. Dann sollen mit dem Angebot „Entertain TV Serien“ auch Kunden, die nicht für das Entertain-Modell bezahlen, Zugriff auf Exklusiv-Serien wie „Better Things“ oder „Handmaid’s Tale“ erhalten.

Telekom investiert weiter in exklusive Inhalte



Aber damit noch nicht genug, die Telekom investiert aktuell, ähnlich wie Netflix und Amazon Prime, in Inhalte, die auf den deutschen Markt zugeschnitten sind. Laut dem Artikel befindet sich die Telekom bereits mit mehreren Produktionsfirmen in Gesprächen und einige neue Projekte sind bereits in der Vorbereitung. Als Zugpferd für die Plattform soll auch die deutsch-französische Produktion „Deutsch-Les-Landes“ (Arbeitstitel war “Germanized”) sein, eine Produktion von der Telekom, Amazon Studios, Bavaria Fiction und Telfrance. Bereits im Mai 2017 ist durchgesickert, dass die Telekom in exklusive Inhalte investieren möchte.

"Wir stehen damit im Wettbewerb mit Sky, aber auch mit Amazon oder Netflix um herausragende Inhalte, die uns beim Zuschauer ein Alleinstellungsmerkmal geben", sagte Peter Kerckhoff, Content-Leiter der Deutschen Telekom, bereits im Frühjahr auf einer Fachveranstaltung.

Die Deutsche Telekom selbst hat sich zu den Gerüchten rund um ein Entertain-Streaming-Angebot noch nicht geäußert.

