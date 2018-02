Energizer P16K Pro: Android-Smartphone mit 16.000-mAh-Akku hält 40 Tage durch

Profi IT

Ein 16.000-mAh-Akku soll das Energizer P16K Pro mit Strom versorgen. Damit soll das Android-Smartphone bis zu 40 Tage Standy durchhalten.

Vergrößern Energizer P16K Pro: Smartphone mit 16.000-mAh-Akku für 40 Tage Laufzeit © Avenir Telecom

Ein Android-Smartphone mit 16.000-mAh-Akku, der 40 Tage Standby ohne Aufladung durchhalten soll. Das verspricht Avenir Telecom mit dem auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellten Energizer Power Max P16K Pro, wie Gadgets360 berichtet.

Ein derart großer Akku (den der Besitzer nicht selbst tauschen kann) wäre ein Alleinstellungsmerkmal für das P16K Pro. Das Smartphone kann aufgrund des Riesen-Akkus nicht ganz so schlank sein wie andere moderne Smartphones. Sondern der Benutzer hält mit dem P16K Pro schon ein recht großes und dickes Smartphone in den Händen. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S8+ bietet einen 3.500-mAh-Akku.



Die sonstige Hardware kann sich ebenfalls durchaus sehen lassen: Das Energizer P16K Pro besitzt einen 18:9 5,99-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1080 x 2160 Pixel. Ein 8-Kern-Prozessor Mediatek MT6763T Helio P23 mit einer Mali-G71 MP2 GPU treibt das Smartphone an und kann dabei auf 6 GB RAM zugreifen. LTE wird ebenso unterstützt wie WLAN-N. Ein FM-Radio ist integriert. Zur weiteren Ausstattung gehört noch ein Fingerabdrucksensor.

An der Rückseite befinde sich eine Dualkamera, bestehend aus einem 13-MP-Bildsensor und einem 5-MP-Bildsensor. An der Vorderseite verbaut der Hersteller eine 8-MP-Kamera. Der interne Speicher fällt mit 128 GB durchaus groß aus.

Als Betriebssystem kommt Android 8.0 Oreo zum Einsatz.

Zum Preis und zum Verkaufsstart macht das französische Telekommunikationsunternehmen Avenir Telecom noch keine Angaben. Das ist aber nicht das einzige Manko: Auf dem MWC-Stand können die Besucher offensichtlich auch kein fertiges, einsatzfähiges Energizer Power Max P16K Pro ausprobieren. Sondern anscheinend befindet sich dort nur ein Mockup, also ein nicht funktionsfähiges Ausstellungstück.



Somit kann man derzeit überhaupt nicht sagen, ob das Energizer Power Max P16K Pro jemals als funktionsfähiges Smartphone auf den Markt kommen wird. Es könnte sich auch nur um einen Marketing-Gag handeln.