Elon Musk will Kampfroboter bauen

Elon Musk hat sein jüngstes Projekt vorgestellt: Er will einen Mecha bauen. Nicht nur Anime-Fans sind entzückt...

Vergrößern Elon Musk will einen Mecha bauen © Twitter

Elon Musk hat am Wochenende gleich zwei interessante Tweets verfasst. In dem ersten Tweet äußerte er seine Liebe für den japanischen Anime-Film "Your Name" (hier der Youtube-Trailer ). Damit bewies er schon mal aus unserer Sicht einen hervorragenden Geschmack, denn "Your Name" (im Original: Kimi no na wa; auf Deutsch: "Your Name - Gestern, heute und für immer) von Makoto Shinkai gehört mit zu den besten und erfolgreichsten Filmen aus Japan der vergangenen Jahre, den man einfach gesehen haben muss. In dem Film tauschen die Schülerin Mitsuha und der Schüler Taki immer wieder für kurze Zeit den Körper.

Wir empfehlen auch einen Blick in den folgenden, deutschen Trailer auf Youtube Filme. Auf Youtube Filme kann man sich den Film außerdem für ab 3,99 Euro ansehen. Bei Amazon ist der Film digital in HD-Qualität für 8,99 Euro verfügbar.



Kurze Zeit später legte Elon Musk dann noch einen Tweet nach: "Es ist Zeit einen Mecha zu bauen", schrieb er in dem Tweet. Also einen großem Kampfroboter, wie man ihn unter anderem aus Anime-Filmen kennt. Entsprechend reagierten auch die Anime-Experten von Bandai Namco auf den Tweet mit den Worten: "Hat jemand Mecha gesagt? Wir haben viele Referenzen!".

Die Reaktionen auf den Mecha-Tweet von Musk fallen üppig aus. Bisher gab es über 10.000 Reaktionen, 49.000 Retweets und 199.000 Likes. Unklar ist, wie ernst Elon Musk seine Aussage gemeint hat. Von "Mecha" sprechen vor allem Anime-Fans, wenn sie riesige Kampfroboter meinen. In der Bandai-Anime-Serie "Gundam" kommen solche Kampfroboter auch vor.

War es als Witz gemeint? Selbst dann könnte es Musk irgendwann doch ernst meinen, denn "The Boring Company" (auf deutsch: "das langweilige Unternehmen") entstand auch nach einem solche Musk-Witz und baut jetzt tatsächlich Tunnel. Die Reaktionen auf den Tweet zeigen jedenfalls, dass viele begeistert wären, wenn Musk einen solchen Mecha bauen lasssen würde.