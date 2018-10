El Gordo Halloween mit über 65 Mio. Euro Gewinnen - Anzeige

Bei El Gordo Halloween werden dieses Jahr 65 Millionen Euro ausgelost. Hier können Sie für 4,90 statt 12 Euro mitmachen.

Anzeige Vergrößern El Gordo Halloween © Lottohelden.de

Angelehnt an die weltberühmte Weihnachtslotterie „El Gordo“ haben Spieler in Deutschland mit „El Gordo Halloween“ jetzt zur gruseligsten Zeit des Jahres die Chance, einen erschreckend großen Jackpot zu gewinnen: 10 Millionen Euro Hauptgewinn werden am Mittwoch, 31.10.2018, exklusiv beim Online-Lotto-Anbieter Lottohelden.de verlost. In Summe warten bei dieser großen Lotterie an Halloween Gesamtgewinne im Wert von mehr als 65 Millionen Euro, die über 14 Gewinnklassen ausgeschüttet werden. Während also landesweit Spukgestalten durch die Straßen ziehen und die Nacht zum Tage machen, werden bei dieser Lotterie Gewinner gemacht – es winken 322.999 Preise und jedes 3. Los gewinnt!

Wir stellen Ihnen die El Gordo Halloween-Lotterie vor und verraten, wie Sie sich jetzt Ihr Los mit einem großen Rabatt sichern.



Exklusives Spar-Angebot für Leser von PC-WELT und Macwelt

Leser von PC-WELT und Macwelt können sich über diesen Link jetzt exklusivein Zehntel-Los für 4,90 Euro statt 12,00 Euro sichern! Das Angebot gilt für Neukunden.

Neu- und Bestandskunden erhalten zudem für kurze Zeit hohe Rabatte für die folgenden Losanteile:

Wie genau Lottohelden arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in den AGB und in dieser FAQ .

Halloween 2018: 65 Millionen Euro Ausschüttung – 10 Millionen Euro Jackpot

Über 65 Millionen Euro warten in diesem Jahr an Halloween auf die Ausschüttung. Wie auch bei der Weihnachtslotterie ist in Klasse 1 ein dicker „El Gordo“-Jackpot (zu Deutsch: der Dicke) ausgelobt, der mit 10 Millionen Euro prall gefüllt ist. Weitere Hauptpreise winken in den Gewinnklassen zwei bis vier. Hier warten 1x der „Segundo“ mit 100.000 Euro (zweiter Preis), 2x der „Tercero“ mit 50.000 Euro (dritter Peis) sowie 4x der „Cuarto“ mit je 25.000 Euro (vierter Preis). Besonders interessant ist auch der fünfte Gewinnrang „La Pedrea“. In dieser Gewinnklasse, die im Deutschen oft mit Hagelsturm übersetzt wird, werden bei der Auslosung massenhaft Preise vergeben. Stolze 800 Losnummern werden hier gezogen, die mit jeweils 8.000 Euro dotiert sind. In den Gewinnklassen 6 bis 14 locken Preisgelder von bis zu 10.000 Euro.

So funktioniert die HalloweenLotterie El Gordo

Wie bei der weltberühmten „El Gordo“-Weihnachtslotterie handelt es sich auch bei El Gordo Halloween um eine saisonale Sonderziehung, die den Spielern hohe Gewinnchancen bietet. Die Lotterie punktet insbesondere mit einer Vielzahl an Gewinnklassen (14) und der vergleichsweise hohen Ausschüttungsquote. Denn auf die 1 Million Losnummern der limitierten Los-Serie kommen 322.999 Preise. Dadurch erzielt bei der Ziehung jedes dritte Los einen Preis. Zudem kann man wie in Spanien nicht nur mit der kompletten Gewinnzahl, sondern auch mit End- oder Anfangsziffern der Losnummer gewinnen. Und es ist auch möglich, sich Losanteile zu sichern und so gleich mit mehreren verschiedenen Losnummern mitzutippen.

So kann man bei El Gordo Halloween teilnehmen

Die Teilnahme bei El Gordo Halloween erfolgt über den Kauf von Losen, die online bei Lottohelden.de erhältlich sind. Diese sind mit 6-stelligen Losnummern von 000000 bis 999999 versehen, die auf dem Spielschein frei ausgewählt werden können. Damit kann man bei der HalloweenLotterie auch mit seinen eigenen Glückszahlen mitspielen. Der Spieler hat zudem die Wahl zwischen ganzen Losen oder Losanteilen. Der in Spanien populärste Anteil ist das sogenannte Décimo – ein Zehntellos. Oft werden bei El Gordo aber auch ganze oder halbe Losscheine erworben, und zusammen mit Freunden oder der Familie geteilt.

Exklusives Spar-Angebot für Leser von PC-WELT und Macwelt

Leser von PC-WELT und Macwelt können über diesen Link jetzt exklusiv ein Zehntel-Los für 4,90 Eurostatt 12,00 Euro sichern! Das Angebot gilt für Neukunden.

Neu- und Bestandskunden erhalten zudem für kurze Zeit hohe Rabatte für die folgenden Losanteile:



Die Losnummer kann auf dem Spielschein vor der Abgabe frei gewählt und angepasst werden. Die Ziehung für El Gordo Halloween erfolgt am Mittwoch, 31. Oktober 2018. Der offizielle Verkaufs- und Annahmeschluss ist um 20:00 Uhr und die Gewinnzahlen werden gegen 22:00 Uhr ermittelt. Alle Gewinner werden von Lottohelden.de per E-Mail und SMS informiert und die erzielten Preise automatisch ausgezahlt.



Chance: 1:1 Million bei El Gordo Halloween. Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de