El Gordo: 2,38 Milliarden Euro Gewinn in Lotterie

Bei der spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“ werden am 22.12.satte 2,38 Mrd. Euro verlost. So machen Sie mit.

Vergrößern Bei der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo liegt der Gesamtgewinn in diesem Jahr bei 2,38 Milliarden Euro. © Lottohelden

Am 22. Dezember findet die Ziehung der El-Gordo-Gewinnzahlen statt. Bei der großen spanischen Weihnachtslotterie El Gordo werden dieses Jahr 2,38 Milliarden Euro Gewinne verteilt. Das sind 70 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Bei Lottohelden.de können Sie auch von Deutschland aus bei El Gordo mitmachen.

Der Jackpot "El Gordo" ("der Dicke") bei der Weihnachtslotterie liegt bei 4 Millionen Euro für einen vollen Losschein. Weil jede Losnummer in einer bestimmten Auflage erscheint, kann der Gewinn mehrfach ausgeschüttet werden. Insgesamt sind das in diesem Jahr 680 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1:100.000. In den übrigen 16 Gewinnklassen werden über 15.000 Preise verteilt, die insgesamt einen Wert von 1,7 Milliarden Euro besitzen. Unterm Strich gewinnt jedes 6. Los. Weitere Infos zu den Teilnahmeregeln bei El Gordo finden Sie hier bei Lottohelden.de.



Wie genau Lottohelden arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in der AGB und in dieser FAQ .

Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de