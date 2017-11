Ebay WOW! Angebot: Galaxy S7 Edge für 369,90 Euro

Beim Kauf des Android-Smartphones Samsung Galaxy S7 Edge können Ebay-Kunden in dieser Woche rund 90 Euro sparen.

Im Rahmen von Ebays WOW!-Angeboten ist in dieser Woche das Samsung Galaxy S7 Edge günstiger zu haben. Der smallbug_technikshop bietet das ehemalige Android-Flaggschiff aktuell für 369,90 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Gold an. Bei den angebotenen Geräten handelt es sich um Widerrufs-Retouren, Ausstellungsstücke oder geöffnete Sonderposten mit keinen bis minimalen Gebrauchsspuren und teilweise fehlenden Originalverpackungen. Die Smartphones werden als Neuware mit Rechnung verkauft. Sie wurden vom Händler geprüft. Dieser kann jedoch keine Angaben zum Alter der Geräte sowie zu deren Akku-Zustand machen. Zum Lieferumfang gehören das Galaxy S7 Edge mit 32 GB internem Speicher, ein Ladeadapter, ein Headset, ein Datenkabel und ein SIM-Tool. Ebay-Kunden erhalten kostenlosen Versand sowie ein 30-tägiges Rückgaberecht.

Samsung Galaxy S7 Edge ist seit Februar 2016 erhältlich und bietet ein Super-AMOLED-Display im 5,5-Zoll-Format mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Im Gehäuse werkeln Qualcomms Snapdragon 820 und 4 GB RAM. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 12-MP-Kamera an der Rückseite und eine 5-MP-Linse an der Front. Der integrierte Akku bietet 3.600 mAh und hält mit einer Ladung rund 20 Stunden durch. Ebenfalls an Bord sind LTE, WLAN, Bluetooth 4.2, NFC und ein Fingerabdrucksensor.

Wer das Gerät komplett neu kaufen möchte, findet im PC-WELT-Preisvergleich den besten Preis (derzeit Gold ab 398 Euro, Schwarz ab 402 Euro und Silber ab 419 Euro)