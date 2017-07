Ebay: Neue Tiefpreisgarantie für WOW-Angebote

Ebay bietet ab Juli auch in Deutschland eine Tiefpreisgarantie für mehr als 15.000 Deal-Angebote.

Vergrößern Tiefpreisgarantie für Ebay WOW-Angebote startet im Juli

Ebay hat am Mittwoch den Startschuss für die neue Tiefpreisgarantie bei mehr als 15.000 Deal-Angeboten gegeben. Sie wird im Laufe des Monats Juli bei allen WOW-Angeboten eingeführt. Mit der Tiefpreisgarantie garantiert Ebay, dass der Preis eines WOW-Angebots bei eBay mindestens ebenso günstig wie bei einer Reihe großer Wettbewerber ist. Falls dem mal nicht so ist, dann passt Ebay den Preis eines Angebots entsprechend dem Preis des günstigsten Wettbewerbers an.

Vergrößern Ebay: Tiefpreisgarantie für WOW-Angebote startet im Juli © Ebay

In den USA bietet Ebay eine Tiefpreisgarantie seit kurzem an. Mit der Einführung in Deutschland, so Ebay in einer Mitteilung, sollen auch hierzulande "Käufer (das) gute Gefühl haben, dass sie bei eBay nicht nur die größte Auswahl finden, sondern auch die besten Preise bekommen."

Konkret bedeutet die Tiefpreisgarantie: Findet der Käufer ein Angebot bei einem der von Ebay definierten Wettbewerber zu einem günstigeren Preis, dann erhält er nach einer Verifizierung des Wettbewerberangebots durch den eBay-Kundenservice einen Gutschein auf die Preisdifferenz von eBay und kann so den Artikel zum Wettbewerbspreis kaufen. Dabei muss es sich um das identische Produkt handeln. Berücksichtigt werden unter anderem die bei folgenden Ebay-Wettbewerbern verfügbaren Artikel: Amazon.de, Douglas.de, Notebooksbilliger.de, obi.de, otto.de und zalando.de.

Weitere Infos zur WOW! Tiefpreisgarantie bei Ebay finden Sie auf dieser Seite.



Technik-Fans finden in der Elektronik-Rubrik bei den Ebay WOW-Angeboten zahlreiche Produkte, die zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Dazu gehören aktuell beispielsweise die 4-Terabyte-Festplatte Deskstar NAS von HGST für 101 Euro statt 149,90 Euro und die Sony Playstation 4 Pro 1 TB für 329 Euro.