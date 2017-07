Ebay: Galaxy S8 & iPads mit Tiefpreisgarantie im Angebot

Ebay bietet ab sofort für über 15.000 Wow-Angebote eine Tiefpreisgarantie. Aktuell im Angebot: Galaxy S8 und Macbook Air 13".

Vergrößern Ebay: Tiefpreisgarantie für Wow-Angebote startet im Juli © Ebay

Ebay hatte Anfang Juli die neue Tiefpreisgarantie für Wow-Angebote angekündigt. Diese ist nun am Donnerstag gestartet. Damit gilt ab sofort: Mit der Tiefpreisgarantie garantiert Ebay, dass der Preis eines Wow-Angebots mindestens ebenso günstig ist wie bei einer Reihe großer Wettbewerber. Falls dem mal nicht so ist, dann passt Ebay den Preis eines Angebots entsprechend dem Preis des günstigsten Wettbewerbers an.

Mit dem Start der Tiefpreisgarantie sind ab sofort und noch bis zum 3. August 2017 (07:59 Uhr) unter anderem folgende Produkte im Angebot:

Apple Macbook Air 13" (2017) 128 GB (Intel Core i5 1,8 GHz, 8 GB RAM) für 859 Euro statt 1.099 Euro (zum Angebot)



Samsung Galaxy S8 64 GB für 555 Euro (zum Angebot)



HP Notebook 250 G5 SP 15" (Core i3-5005U, 4 GB, 256 GB SSD) für 377 Euro (zum Angebot)

Apple iPad 9.7 (2017) 128 GB WiFi für 444 Euro (zum Angebot)

Apple iPad Pro 10.5 64 GB für 669,90 Euro (zum Angebot)

Apple iPhone SE 32 GB für 299,90 Euro (zum Angebot)

Apple iPhone 6S 32 GB für 469,90 Euro (zum Angebot)



Insgesamt sind über 15.000 Wow-Angebote aus allen Ebay-Kategorien wie Elektronik, Haus & Garten, Fashion und Autozubehör verfügbar.

Konkret bedeutet die Tiefpreisgarantie: Findet der Käufer ein Angebot bei einem der von Ebay definierten Wettbewerber zu einem günstigeren Preis, dann erhält er nach einer Verifizierung des Wettbewerber-Angebots durch den Ebay-Kundenservice einen Gutschein auf die Preisdifferenz von Ebay und kann so den Artikel zum Wettbewerbspreis kaufen. Dabei muss es sich um das identische Produkt handeln. Berücksichtigt werden unter anderem die bei folgenden Ebay-Wettbewerbern verfügbaren Artikel: amazon.de , douglas.de , notebooksbilliger.de , obi.de , otto.de und zalando.de . Weitere Infos zur Wow-Tiefpreisgarantie bei Ebay finden Sie auf dieser Seite.