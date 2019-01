E-Roller bald auch in Deutschland zugelassen

Ina Reiter

Während E-Scooter oder auch elektrische Tretroller in den USA und in vielen EU-Ländern schon länger Trend sind, müssen sich deutsche Nutzer noch etwas gedulden. Denn die Elektro-Roller sind hierzulande immer noch nicht offiziell für den Straßenverkehr zugelassen.

Vergrößern Elektrischer Tretroller von Razor mit beleuchtetem Trittbrett © Amazon

Dies soll sich aber voraussichtlich im Frühjahr 2019 endlich ändern. Geplant ist die Schaffung einer neuen Fahrzeugklasse. Mit der Gesetzesänderung werden E-Scooter zwar für den öffentlichen Verkehr zugelassen, dürfen jedoch nur auf Fahrradwegen genutzt werden und 20 km/h nicht überschreiten. Gibt es keine Radwege, darf ein E-Roller auf die Straße ausweichen.

Weiterhin gilt: Die E-Roller sind versicherungspflichtig und müssen ein eigenes Nummernschild haben. Dieses wird wohl eher ein relativ kleiner Aufkleber sein, der über dem Rücklicht angebracht und extra beleuchtet wird. Gesetzlich vorgeschrieben ist auch, dass der Roller mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen und einer Lenkstange ausgestattet sein muss.



Fahrer müssen mind. 15 Jahre alt sein und benötigen zumindest einen Mofa-Führerschein. Eine Helmpflicht soll nicht bestehen. Mit der vorgesehenen Geschwindigkeitsbegrenzung auf max. 20 km/h fahren E-Scooter langsamer als E-Bikes, die auf den gleichen Wegen unterwegs sind und bis zu 25 km/h schnell fahren dürfen.

Natürlich kann man auch jetzt schon ganz legal einen E-Roller kaufen. Bisher dürfen die E-Roller nur auf Privatstraßen oder -wegen gefahren werden. Gerade für Alltag und Beruf dürfte ein E-Scooter in Zukunft richtig praktisch sein, da man die meisten Modelle einfach zusammenklappen und mit in die U-Bahn nehmen oder auch im Rucksack verstauen kann.

Wir stellen hier einige beliebte E-Scooter zwischen 200 und 680 Euro vor:



Razor Elektroroller E300 (günstig!)

Vergrößern Razor Elektroroller E300 - in schwarz gebraucht erhältlich für 204 Euro. In weiß gibt es ihn neu für 343 Euro. © Amazon

Der E-Roller von Razor hat eine Maximalgeschwindigkeit von 24 km/h und fährt bis zu 40 Minuten lang, bevor die Batterie wieder aufgeladen werden muss. Rahmen und Lenker sind aus robustem Stahl gefertigt. Das Gewicht des Fahrers sollte 100 kg nicht überschreiten. Das Gerät selbst wiegt 25 kg. In der Lieferung ist ein Ladegerät enthalten.

XIAOMI MI Electric Scooter M365-EU

Vergrößern XIAOMI MI Electric Scooter im Angebot für 449 Euro. © Mediamarkt

Dieser Roller von Xiaomi fährt bis zu 25 km/h schnell und schafft es mit einer einzigen Akku-Ladung 30 km weit. Er lässt sich einfach zusammenfalten und wiegt trotz seiner großen Leistung nur 12,5 kg. Verantwortlich dafür ist der leichte aber stabile Aluminium-Rahmen aus der Luftfahrttechnik. Über eine App wird der Batteriestatus kontrolliert und effizient geregelt.

E-Scooter IX300 von Bluewheel mit Smartphone APP (Marktneuheit 2018!)

Vergrößern Smarter E-Scooter IX300 von Bluewheel für 399 Euro erhältlich. © Amazon

Mit der smarten App-Steuerung kann man den LCD-Display, die LED-Beleuchtung, die Geschwindigkeit und vieles mehr einstellen. Dazu gibt es weitere Funktionen wie Routen-Tracking mit Live-Anzeige auf dem Display oder einen Absperr-Mechanismus. Ins Auge springen die vielen smarten LED-Lichter. Das großflächige Licht am Rahmen kann in verschiedenen Farben leuchten. Der Roller hat eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h. Der Akku hält 20 km Fahrstrecke. Auch dieses Modell lässt sich kompakt zusammenfalten und mit einem Eigengewicht von 11,5 kg leicht tragen. Der Lenker ist höhenverstellbar.

Elektroroller SXT500 EEC – mit Facelift

Vergrößern Beliebter Elektroscooter SXT500 EEC für 679 Euro. © Amazon

Mit diesem Roller wurde das beliebte Modell SXT500 EEC verbessert. Der E-Roller ist mit rund 680 Euro zwar etwas teurer, kann dafür aber auch mehr. Er bringt schon alles mit, was die STVZO in Deutschland verlangt. Der E-Scooter fährt 20 km/h und hat eine maximale Reichweite von 25km, 40 km oder 60 km. Die Motorleistung liegt bei max. 600 W. Der an der Hinterachse verbaute bürstenlose Nabenmotor soll für einen flüsterleisen Antrieb sorgen und optimiert außerdem den Energieverbrauch. Praktisch ist der integrierte Tempomat. Dieser stellt eine Geschwindigkeit, die vom Fahrer länger als 8 Sekunden gehalten wird, automatisch ein.

CITY BLITZ E-Board CB 009 (8 Zoll, Weiß) (im Angebot!)

Vergrößern Leicht und handlich - der City Blitz im Angebot für 220 Euro. © Mediamarkt

Der schicke City Blitzer ist derzeit im Angebot und für knapp 220 Euro zu haben. Das Modell ist auf 6 km/h gedrosselt und gilt als E-Board, nicht als E-Scooter. Damit fällt es nicht unter die Gesetzesänderung für E-Scooter und wird wohl auch zukünftig nur außerhalb öffentlicher Wege genutzt werden dürfen.

ICONBIT Kick Scooter FF (SD-0020K) (Schwarz)

Vergrößern Kick Scooter von Iconbit für 399 Euro erhältlich. © Mediamarkt

Der Scooter von Iconbit bringt es bis zu 25 km/h. Die Batterie reicht bis zu 20 km, abhängig vom Gewicht des Fahrers. Praktisch: Der Roller kann einfach zusammengeklappt und mühelos wie ein Trolley gezogen werden. Der gesamte Rahmen besteht aus hochwertigem Aluminium. Während des Bremsvorgangs wird die Batterie wieder aufgeladen. Zudem verfügt der E-Roller über ein Dämpfungssystem am Vorderrad, das Vibrationen von unebenen Wegen abdämpft.

Razor Elektroroller (für Kinder und Leichtgewichte)

Vergrößern Razor E-Roller für Kinder ab 219 Euro bei Amazon. © Amazon

Der Scooter von Razor fährt 16 km/h und hat einen schwarzen Stahlrahmen. Das Besondere: Eine pulsierende blaue Glow-Beleuchtung des Trittbretts. Mit der aufgeladenen Batterie kann man bis zu 40 Minuten lang fahren. Da das maximale Transportgewicht mit 54 kg angegeben wird, ist das Gerät eher für Kinder geeignet.

