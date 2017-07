Philips Hue White and Color Ambiance Starter Set 3x10W E27 inkl. Bridge (59294600)

E.on stellt mit E.on Plus ein neues Tarifkonzept für Strom und Gas vor. Der Kunde kann ausgewählte Smart-Home-Komponenten dazu buchen und diese monatlich abbezahlen.

E.on Plus: Strom- und Gastarife mit Philips Hue und Tado

Der Energieversorger E.on startet mit E.on Plus ein neues Tarifsystem für Strom und Gas. Und packt dazu ausgewählte Smart-Home-Systeme wie Philips Hue oder Tado. Das soll die Hürde für den Einstieg in das Smart Home senken.

Ob und wie viel Sie mit den Strom- und Gas-Tarifen von E.on Plus Geld sparen, das sei einmal dahin gestellt. E.on dürfte mit ziemlicher Sicherheit nicht der günstigste Anbieter sein. Wie immer sollten Sie beim Tarifwechsel sorgfältig die Angebote der einzelnen Lieferanten an Ihrem Wohnort vergleichen, beispielsweise mit unserem Preisvergleich für Stromanbieter und für Gasanbieter.

E.on will aber mit seinem neuen Tarifmodell dem Kunden besonders viele Auswahlmöglichkeiten bieten. So können Sie beispielsweise festlegen, ob Sie ausschließlich Öko-Strom beziehen wollen oder ob Sie Wert auf eine Preisgarantie legen. Zudem stehen unterschiedliche Laufzeiten zur Auswahl. Vor allem aber bietet E.on Smart-Home-Produkte ausgewählter Hersteller als Ergänzung zu den Strom- und Gastarifen an.

Der Vorteil für den Kunden soll hierbei darin bestehen, dass er nicht auf einen Schlag einen größeren Betrag beispielsweise für das Philips Hue Starterset ausgeben muss, sondern dieses in monatlichen Raten abbezahlen kann. Im Endeffekt kommt das den Kunden unter Umständen aber doch teurer. Denn das Philips Hue Weiß und Farbe Ambiance Starter Set mit drei LEDs kostet auf Amazon knapp 157 Euro, wohingegen der E.on-Kunde dafür 12 Monate lang jeweils 15 Euro bezahlt. Also im Endeffekt 180 Euro! Und der Strom kostet natürlich noch bei E.on Plus extra. Allerdings liegt dem Hue-Set bei E.on noch ein Dimmer bei, der einzeln auf Amazon knapp 22 Euro kostet. Sofern der Kunde diesen Dimmer ebenfalls möchte, kommt er preislich bei E.on auf die gleichen Kosten wie bei Amazon. Hinweis: Dieser Dimmer wird bei dem Angebot auf der E.on-Plus-Seite derzeit (Stand: 19.7.2017) nicht erwähnt und auch nicht abgebildet. Er ist laut der E.on-Pressestelle aber definitiv Gegenstand des Angebots.



Anders sieht es dagegen mit den Tado-Thermostat-Starter-Kits aus, die bei E.on in Kombination mit einem Tarif immer weniger kosten als auf dem freien Markt. Wenn Sie mehrere Komponenten bündeln, gibt E.on einen kleinen zusätzlichen Rabatt.

Zum Start sind lediglich Philips Hue und Tado mit an Bord. E.on will die Zahl der kooperierenden Smart-Home-Anbieter bis zum Jahresende aber hochfahren. E.on Plus soll mehr als 60 Kombinationen aus Strom- und Gas-Tarifen und Smart-Home bieten. Angebote zu Solaranlagen oder zur Elektromobilität runden die Energie-Tarife ab.