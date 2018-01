E-Autos & E-Bikes: So steigern Sie die Reichweite im Winter.

Kälte verringert die Reichweite von Elektro-Autos und E-Bikes/Pedelecs. Die Dekra hat Tipps zusammengestellt, mit denen E-Auto-Fahrer und E-Bike-Fahrer die Reichweite ihrer Fahrzeuge bei winterlichen Temperaturen erhöhen.

Zunächst einmal zum Grund, weswegen Batterien im Winter weniger Energie liefern: „Bei Kälte erhöht sich der elektrische Widerstand einer Batterie, so dass sie weniger Energie liefern kann als bei normalen Temperaturen. Darum stellten früher manche Autofahrer bei Eiseskälte eine ältere Batterie über Nacht in den warmen Keller, um dieses Problem zu umgehen und morgens zuverlässig starten zu können“, erklärt Andreas Richter aus dem Dekra Competence Center Elektromobilität.

Mit sinkender Temperatur steigt also der elektrische Innenwiderstand und verringert die gewohnte Reichweite der Elektro-Fahrzeuge. Mit temperierter Batterie lässt sich aber sowohl beim Elektroauto als auch beim Pedelec eine höhere Reichweite erzielen.

An der Steckdose vorheizen

Der größte Stromfresser eines Elektroautos nach dem Antrieb ist die Heizung, wie die Dekra warnt. Wer die Reichweite im Winter optimieren will, sollte das Fahrzeug in der warmen Garage parken oder vor dem Start an der Ladesäule mit Strom aus der Steckdose vorheizen. Manche Elektroautos bieten auch die Option, nur die genutzten Teilbereiche des Innenraums zu heizen. Auch das spart Energie und kommt der Reichweite zugute.

Bei Stopps sollte darauf geachtet werden, dass die Türen beim Halten nicht unnötig lange offenstehen, damit der Innenraum beim Weiterfahren nicht wieder komplett aufgeheizt werden muss. Um die Reichweite zu verbessern, kann das Fahrzeug auch in einer warmen Tiefgarage geparkt und unter Umständen ein Zwischenstopp zum Nachladen genutzt werden.

Kleine Verbraucher – wie Licht, Audioanlage oder sogar eine Sitzheizung – wirken sich dagegen nicht wesentlich auf die Reichweite aus, haben Untersuchungen von Dekra ergeben. Im Übrigen warnt der Sachverständige vor falscher Sparsamkeit. „Selbst ein knapper Energievorrat darf kein Grund sein, an der Sicherheit zu sparen", betont Richter. „Wer bei schlechter Sicht, Dämmerung oder Dunkelheit das Licht zu spät einschaltet oder bei beschlagenen Scheiben auf die Lüftung verzichtet, bringt sich und andere unnötig in Gefahr.“

Mehr Reichweite fürs Pedelec

Auch Pedelec-Fahrer müssen sich im Winter auf eine geringere Reichweite ihres Zweirades einstellen. Um ein Optimum an Kilometern aus dem E-Bike herauszukitzeln, sollte man mit dem Akku erst kurz vor dem Start in die Kälte gehen. Untersuchungen der Dekra haben gezeigt, dass eine Thermoschutzhülle die Wärme länger im Akku halten und damit die Reichweite steigern kann. Wird die Energie auf einer Tour knapp, bleibt meist nur, sich vorübergehend mit der energiesparenden Eco-Fahrstufe zu begnügen, um die Reichweite zu erhöhen.

So hält der Akku im Elektro-Auto länger durch (Zusammenfassung):



* Elektroauto im Winter in der Garage parken

* Alternativ für optimale Reichweite: Fahrzeug mit Energie aus der Steckdose vorheizen

* Wenn möglich, nur den genutzten Bereich des Fahrzeuges heizen

* Unterwegs die Möglichkeiten zum Nachladen nutzen

* Gleichmäßige Fahrweise kommt der Reichweite zugute

* Bei Stopps Türen nicht unnötig lange offen stehen lassen

* Aber: Niemals an der Sicherheit sparen!