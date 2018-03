Dutzende Top-PC-Spiele gratis spielen - für kurze Zeit!

Über Origin Access können Gamer aktuell dutzende PC-Spiele eine Woche gratis spielen. Darunter sind auch echte Spiele-Perlen.

Electronic Arts bietet ab sofort und nur für kurze Zeit eine 7-tägige Gratis-Trial-Phase für Origin Access an. Wer bis zum 26. März Mitglied bei Origin Access wird, kann den Dienst 7 Tage lang kostenlos nutzen, ehe Kosten anfallen. Wer innerhalb der Zeit das Abo kündigt, zahlt also keinen Cent.



Bei Origin Access erhalten die Abonnenten für 3,99 Euro/Monat bzw. 24,99 Euro/Jahr Zugriff auf aktuell mehr als 75 PC-Spiele, die während der Zeitdauer des Abos ohne Einschränkungen ge- und durchgespielt werden können. Außerdem erhalten Origin-Access-Mitglieder die Möglichkeit, neue Spiele von Electronic Arts schon vor der offiziellen Veröffentlichung auszuprobieren und sie bekommen einen Rabatt von 10 Prozent bei allen Einkäufen im Online-Shop von Origin.

Üppiges Angebot an Spielen: Bisher fanden sich in Origin Access eigene Titel des Publishers Electronic Arts. Mittlerweile umfasst das Angebot aber auch Spiele des Publishers Warner Bros. Die große Spielebibiliothek ("Vault" genannt) enthält damit nun auch die Spiele Batman: Arkham City, Batman Arkham Origins und Lego Batman 3: Beyond Gotham.



In der Vault finden sich auch ein paar weitere spielenswerte PC-Games. Beim Preis von 0 Cent lohnt sich ein intensiverer Blick auf Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition, Mirror´s Edge Catalyst, Unravel, Oxenfree und Dead Space 3. Hinzu kommen diverse Online-Shooter, wie etwa Titanfall 2, Star Wars Battlefront (Ultimate Edition) und Battlefield 1. Sportspiele-Freunde kommen mit FIFA 2017 auf ihre Kosten.



Interessant ist die Vault aber auch für Liebhaber von älteren Spielen. So finden sich dort alle Wing-Commander- und Ultima-Teile. Hinzu kommen Klassiker wie Populous, Populous II, Dungeon Keeper und Dungeon Keeper 2.

