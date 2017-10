Duell zweier riesiger Kampfroboter am 17. Oktober

Am 17.10. kämpfen riesige Kampfroboter gegeneinander. In einem verlassenen Stahlwerk treten die rund 4 Meter hohen Stahlgiganten aus den USA und Japan zum Duell an. Sie können via Videostream dabei sein.

Vergrößern Eagle Prime von Megabots.

Am 17. Oktober 2017, also nächsten Dienstag, ist es soweit: Dann treten ein gigantischer Kampfroboter aus den USA und ein ebenso riesiger Kampfroboter aus Japan zum Zweikampf an. Bei dem weltweit ersten Duell zweiter Roboter-Giganten stehen sich ein Roboter von Ingenieuren des US-Unternehmens Megabots und ein Roboter des japanischen Unternehmens Suidobashi Heavy Industry gegenüber.

Die Geschichte mit dem Duell zweier riesiger Roboter begann im Juli 2015. Die Finanzierung war bald gesichert, doch die Durchführung des spektakulären Zweikampfs verschob sich immer weiter, weil die beiden Teams keinen geeigneten Ort für den Kampf fanden. Zudem verbesserten beide Teams ihren jeweiligen Roboter immer weiter, was ebenfalls zu Verzögerungen führte. Doch am 17. Oktober 2017 soll es nun endlich so weit sein.

Vergrößern Kuratas von Suidobashi Heavy Industry

Austragungsort ist ein aufgegebenes Stahlwerk in Japan – die perfekte Kulisse für das Aufeinandertreffen zweier Stahlkolosse. Zuschauer sind nicht zugelassen, die beiden Ingenieurteams bleiben unter sich. Der Roboter der Amerikaner hört auf den Namen Eagle Prime, sein Gegner aus dem Land der aufgehenden Sonne heißt Kuratas. Eagle Prime von Megabots wiegt 12 Tonnen und wird von einem 430-PS-V8-Motor angetrieben. Kuratas ist deutlich leichter, er wiegt nur 4,5 Tonnen, und wird von einem Dieselmotor angetrieben. Zu seiner Bewaffnung gehört eine Zwillings-Gatling-Gun, die Softair-Geschosse abfeuert.

Der Roboterzweikampf soll über mehrere Runden gehen, die sich über mehrere Tage verteilen. In den langen Pausen zwischen den einzelnen Runden sollen die Teams Schäden an ihrem Roboter reparieren können. Der Kampf kann aufgrund des großen zeitlichen Rahmens also nicht komplett live gestreamt werden. Der Kampf dauert so lange, bis einer der beiden Roboter k.o. ist beziehungsweise sich nicht mehr bewegen kann oder bis einer der beiden Roboter aufgibt. Ringpunkte wie beim Boxen wird es nicht geben. An Waffen ist (fast) alles erlaubt, was das jeweilige Entwicklerteam für sinnvoll hält. Wobei allerdings die Regel gilt, dass die verwendeten Waffen das Metall des Gegners nicht durchschlagen/durchtrennen dürfen, sondern ihn nur beschädigen dürfen. Kettensägen als Waffen sind aber erlaubt.

Die beiden rund 4,8 Meter (Eagle Prime) und 4 Meter (Kuratas) großen Roboter bewegen sich relativ langsam, von rund 10 km/h ist die Rede. Die beiden Roboter kämpfen aber nicht etwa autonom – sie besitzen also keine künstliche Intelligenz – sondern werden jeweils von einem Menschen gesteuert, der sich in einem geschützten Cockpit im Innern des jeweiligen Roboters befindet.

Der Kampf soll hier auf Twitch übertragen werden.