Download: Winamp 5.8 Build 3660 für Windows

Winamp 5.8 Build 3660 steht offiziell für Windows zum Download bereit. Ein Lebenszeichen von einem Klassiker unter den Musik-Playern, um den es lange Zeit sehr ruhig war.

Winamp 5.8 Build 3660 steht offiziell zum Download bereit. Dabei handelt es sich um die 5.8 Beta, die bereits vor einigen Tagen im Internet geleakt wurde. Diese hat Radionomy, dem Winamp gehört, jetzt zur offiziellen Version erklärt. Sie steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.



Das Changelog zu Winamp 5.8 Beta Build 3660:

* New: Windows Audio (WASAPI) Output plug-in (w.i.p.)

* Improved: Added an option to completely disable Winamp's video support

* Improved: Added an auto-fullscreen option to video prefs

* Improved: Added /ENUMPLAYLISTS to the command-line support

* Improved: Windows 8.1 and 10 compatibility

* Improved: [in_mod] OpenMPT-based Module Player (replaces old MikMod player)

* Improved: [ml_playlists] Added browse path & edit title functions in Ctrl+E editor

* Improved: [Bento] Updated scrollbars and buttons and other tweaks (thanks Martin)

* Improved: [Bento & Modern skins] Added a Playlist Search feature (thanks Victor)

* Fixed: New URLs not being remembered after using Reset history in Open URL dialog

* Fixed: Various memory leaks

* Fixed: [gen_tray] Not showing correct current icon pack in preferences

* Fixed: [in_avi] Divide-by-zero crash with badly formed files (thanks ITDefensor)

* Fixed: [in_mp3] Crashing with some ID3v2 tags

* Fixed: [ml_wire] Slow loading issue

* Fixed: [ssdp] Crash on load if jnetlib was not correctly initialized

* Misc: Minimum required OS is now Win XP sp3 (Windows 7 or higher recommended)

* Misc: More general tweaks, improvements, fixes and optimizations

* Misc: Moved shared DLLs to Winamp\Shared folder

* Removed: All former "Pro" licensed functions (Winamp is now 100% freeware again)

* Removed: gen_jumpex & UnicodeTaskbarFix (making way for native implementations)

* Removed: ml_nowplaying

* Removed: [in_wm] DRM support

* Replaced: CD playback and ripping now using native Windows API (instead of Sonic)

* Replaced: MP3 Decoder now mpg123 based (instead of Fraunhofer)

* Replaced: AAC Decoder now using Media Foundation (Vista and higher)

* Replaced: H.264 Decoder now using Media Foundation (Vista and higher)

* Replaced: MPEG-4 Pt.2 Decoder now using Media Foundation (Vista and higher)

* Updated: [in_vorbis] libogg 1.3.3 & libvorbis 1.3.6

* Updated: [libFLAC] FLAC 1.3.2

* Updated: [libyajl] libyajl v2.1.0

* Updated: [OpenSSL] OpenSSL v1.0.1i

* Updated: [png] libpng v1.5.24



Bei der Installation von Winamp können Sie zwischen verschiedenen Skins wählen, darunter auch das klassische Skin, den unser Screenshot zeigt. Er erinnert an die Zeit um das Jahr 2000, als Winamp vermutlich der beliebteste Audioplayer für Windows war.

Nach dem Start von Winamp 5.8 können Sie dann das gewohnte Lama-Määäh hören. Und wie gehabt Ihre vorhandenen Lieder importieren.

Winamp 5.8 für den Desktop ist allerdings eher ein Nebenprodukt, der Fokus der Weiterentwicklung von Winamp liegt auf der Mobile-App für iOS und Android. Sie soll 2019 erscheinen und alle für Sie verfügbaren Lieder aus allen denkbaren lokalen und in der Cloud liegenden Quellen abspielen. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung.