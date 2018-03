Download Firefox 59: Mozilla verbessert Datenschutz

Profi IT

Firefox 59 steht ab sofort zum Download bereit. Er besitzt einen verbesserten privaten Surfmodus zum Schutz Ihrer Privatsphäre.

Firefox 59: Mozilla verbessert Datenschutz

Mozilla hat Firefox 59 zum Download freigegeben. Die neueste Desktop-Version von Firefox Quantum soll den Browser nicht nur schneller machen, sondern auch Ihre Privatsphäre im privaten Surfmodus ab sofort besser schützen, wie Mozilla hier erläutert.

Firefox entfernt hierzu im Firefox Private Browsing Mode ("Neues privates Fenster") ab Firefox 59 die detaillierten Pfadinformationen aus den http-Referrern, die an Third-Parties weitergegeben werden. Damit erfahren Werbetreibende nicht mehr, von welcher Seite sie kommen und was sie dort eingegeben haben. Nur noch die Domänenbezeichnung wird übergeben.

In der Vergangenheit hatte sich nämlich gezeigt, dass beim Besuch zum Beispiel von Webseiten der staatlichen US-Gesundheitsbehörden über die Referrer vertrauliche Daten über den Webseitenbesucher wie beispielsweise Alter, Postleitzahl, ob Raucher oder nicht, ob schwanger oder nicht und die Höhe des Einkommens an Werbetreibende weitergegeben werden.



Zusätzlich will Mozilla einige Änderungen unter der Haube vorgenommen haben, die zu spürbar schnelleren Seiten-Ladezeiten führen sollen. Weitere Verbesserungen betreffen zum Beispiel die Screenshot-Funktion und die zur Auswahl stehenden Suchmaschinen für Firefox. Außerdem schlossen die Entwickler auch noch einige als „kritisch“ eingestufte Sicherheitslücken in Firefox. .

Die neueste Version von Firefox Quantum ist für Desktop und Mobilgeräte – mit iOS und Android – verfügbar. Die vollständigen Release Notes können Sie hier nachlesen.

Hinweis: Ab Mittwoch soll eine Beta-Version von Firefox Quantum ESR zum Testen bereit stehen. Mehr zu Firefox Quantum for Enterprise in der Beta-Version und erfahren Sie in diesem Blog Post. Und noch im Laufe dieser Woche soll eine neue Firefox-Version für Amazon Fire TV erscheinen. Damit können Sie Ihre Lieblingsseiten für den schnellen Zugriff direkt auf der Startseite speichern.