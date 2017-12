Doomsday Heist: Großes Update für GTA Online

Rockstar Games hat mit The Doomsday Heist das bislang größte Update für GTA Online mit drei neuen Heist-Akten veröffentlicht.

Vergrößern The Doomsday Heist ist ab heute verfügbar. © Rockstar Games

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit bekommen GTA-Online-Spieler jede Menge neue Inhalte. Entwickler Rockstar Games hat mit The Doomsday Heist das bislang größte Update-Paket geschnürt. The Doomsday Heist beinhaltet drei große neue Heist-Akte, in denen Spieler unter anderem mit einer Motorrad-Gang auf die Jagd gehen oder sich im Freemode mit anderen Crews zusammenschließen. Laut Rockstar-Games wartet jeder der Heists mit einem Over-the-Top-Finale auf, bei dem Action-Fans voll auf ihre Kosten kommen sollen.

Das neue Update-Paket bringt außerdem Verbesserungen für die Pump Shotgun, Special Carbine, Marksman Rifle, Heavy Revolver, Bullpup Rifle und SNS Pistol mit. Ebenfalls neu sind der Khanjali-Panzer, das Mammoth Thruster Jetpack und der Kampfhubschrauber Avenger.

Alle drei Heist-Akte bieten außerdem ein neues Set an Herausforderungen. Spieler wählen hier aus den schwierigen Elite Challenges und den noch anspruchsvolleren Criminal Mastermind Challenges. Sie können von 2 bis 4 Spielern angenommen werden und beinhalten neue Achievements und Trophäen. The Doomsday Heist bringt außerdem 15 neue Fahrzeuge mit, die von Kriegsmaschinerie bis hin zu Sportwagen reichen. In den Boutiquen und Shops im Spiel finden GTA-Online-Nutzer außerdem neue ausgefallene Kleidung und Accessoires.

