Doom: John Romero kündigt kostenlose Zusatz-Level an

Zum 25. Geburtstag von Doom spendiert Entwickler John Romero dem Shooter-Urgestein neue Single- und Multiplayer-Level.

Vergrößern Doom Sigil ist ab Februar 2019 erhältlich. © Romero Games

Der berühmte Spiele-Entwickler John Romero feiert den 25. Geburtstag des Shooters Doom mit einer inoffiziellen Fortsetzung. Mit Doom: Sigil veröffentlicht der Entwickler im Februar 2019 eine Mod für macOS und Windows-PCs. Um Sigil spielen zu können, ist das Original-Doom aus dem Jahr 1993 notwendig. Ist das Hauptspiel installiert, muss die kostenlose Mod in Form einer einzelnen Megawad-Datei lediglich in das vorgegebene Verzeichnis kopiert werden.

Die Handlung von Sigil setzt laut Romero direkt nach den Geschehnissen von Doom an. Die Erweiterung bringt ganze neun Einzelspieler- und neun Mehrspieler-Karten mit. John Romero hat Sigil eigenen Angaben zufolge in seiner Freizeit in den vergangenen zwei Jahren selbst entwickelt. Der Leveldesigner hat dabei auf den Doom Builder 2 zurückgegriffen, ein Modding-Tool, das von Fans entwickelt wurde.

Neben dem kostenlosen Download, wird Sigil auch als physische Edition für Sammler erhältlich sein. Die Box beinhaltet unter anderem einen USB-Stick im Design einer 3,5-Zoll-Diskette, auf dem die Mod gespeichert ist. Die Standard-Edition für 40 US-Dollar beinhaltet außerdem eine Soundtrack-CD. Für 166 US-Dollar bekommen Käufer mit der Beast Box weiteres Merchandise wie ein T-Shirt und eine kleine Statue mit Romeros Kopf auf einem Pfahl.

