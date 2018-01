Donald Trump will aus ISS aussteigen

Donald Trump will kein Geld mehr für die Internationale Raumstation ISS bereit stellen. 2025 soll die NASA ihr Engagement auf der ISS beenden.

Vergrößern Die ISS. © Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

US-Präsident Donald Trump will die finanzielle Unterstützung für die Internationale Raumstation ISS bis 2025 beenden. Das berichtet The Verge unter Berufung auf einen von der US-Regierung vorgeschlagenen Budget-Entwurf. Sollte die US-Regierung tatsächlich das US-Engagement auf der ISS beenden, dann hätten US-Astronauten vermutlich für einige Jahre keinen Platz mehr im All, an dem sie Experimente durchführen und Erfahrung mit dem Aufenthalt in der Schwerelosigkeit sammeln könnten. Denn Mond- und erst Recht Mars-Missionen befinden sich bei der NASA noch im frühen Planungsstadium.

Der Budget-Entwurf der US-Regierung kann theoretisch noch geändert werden, außerdem muss der US-Kongress dem zustimmen. Erst am 12. Februar soll die US-Regierung ihren finalen Entwurf vorlegen. Doch The Verge will aus gut informierten Quellen erfahren haben, dass Donald Trump den Ausstieg durchziehen will. Die unmittelbar betroffene US-Raumfahrtagentur NASA will den Entwurf erst kommentieren, wenn er am 12.2.2018 offiziell vorliegt. Allerdings hat die NASA bisher keinen Zweifel daran gelassen, wie wichtig ihr die Mitarbeit und die Forschung auf der ISS ist.

Die NASA wendet jährlich zwischen drei und vier Milliarden US-Dollar für die ISS auf. Trump-Vorgänger Obama hatte im Jahr 2014 die NASA-Beteiligung an der ISS bis 2024 verlängert. Verschiedene kommerzielle Raumfahrtunternehmen wollen, dass die NASA ihre Unterstützung für die ISS zumindest bis 2028 verlängert. Denn 2028 könnte die ISS ohnehin das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben, wie einige Beobachter meinen.



Donald Trump will stattdessen, dass sich die NASA auf die Ziele weiter weg von der Erde konzentriert, wie auf Missionen zu Mond und Mars. Doch die NASA braucht die ISS bis dahin für weitere Experimente und das Trainieren ihrer Astronauten im Weltall.

