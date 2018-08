Disneyflix: Disney dreht Star Wars-Serie für neuen Netflix-Konkurrent

Disney will Netflix 2019 mit einem eigenen Streamingangebot angreifen. Eine neue Star Wars-Serie soll das Highlight sein.

Vergrößern Disney hat eine neue Star Wars-Serie angekündigt © Disney

Disney plant einen eigenen Streaming-Dienst – in der Branche auch als „Disneyflix“ bezeichnet - als Konkurrent zu Netflix. Das ist schon länger bekannt, doch Details zu dem von Ricky Strauss geleiteten Projekt drangen bis jetzt nicht an die Öffentlichkeit. Jetzt berichtet die New York Times, dass Disney eine neue Star Wars-TV-Serie exklusiv für sein neues Streamingangebot dreht.

Die TV-Serie “Star Wars” soll das Zugpferd des neuen Streamingangebots sein. Regie soll Jon Favreau führen, der bereits “Iron Man” und die Neuverfilmung von "Das Dschungelbuch" als Regisseur geleitet hat. Allein für diese Star Wars-Serie mit zehn Folgen will Disney rund 100 Million Dollar ausgeben. Darin sollen die Geschichten zahlreicher Star Wars-Charaktere erzählt werden.

Rund 45 Millionen will Disney außerdem für “Timmy Failure” ausgeben. Darin wird die Geschichte eines tollpatschigen Kinder-Detektivs erzählt. Außerdem sollen alle Kino-Filme der Walt Disney Studios auch auf dem neuen Streaming-Angebot erscheinen, beispielsweise “Captain Marvel”. Somit würden die Filme künftig nicht mehr auf Netflix gezeigt werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Zudem könnte mit populärwissenschaftlichen Sendungen von National Geographic zu rechnen sein. Auch von den Muppets könnten neue Folgen erscheinen, ebenso eine neue Staffel von “Star Wars: The Clone Wars”.

Es gibt noch keinerlei Informationen zum Starttermin (wobei in der Regel von 2019 die Rede ist), zu den Ländern, in denen Disney seinen Netflix-Konkurrenten anbieten will und zu den Abonnementkosten – wobei US-Medien aber berichten, dass das neue Angebot günstiger als Netflix werden soll. Sicher ist nur: Disney steckt mehrere hundert Millionen Dollar in das Projekt. Und Qualität soll eine wichtige Rolle für Disney spielen.

