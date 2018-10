Discord: Ab sofort auch Spiele im Abo erhältlich

Discord erweitert sein Abo um Spiele. In einem Shop stehen wie in Steam außerdem teilweise exklusive Spiele zur Verfügung.

Vergrößern Im Discord Store werden derzeit noch recht wenige Spiele angeboten. © discordapp.com

Die Spiele-App Discord will es künftig mit Steam aufnehmen: Nach dem neuesten Update stehen im Rahmen der Game-Store-Beta ausgewählte Spiele in einem Shop zur Verfügung. Den Auftakt machen Frostpunk , Subnautica und Into the Breach . Gleichzeitig wurde der Abo-Service Nitro weiter ausgebaut. Als Ergebnis kostet Discord Nitro pro Monat 10 statt 5 Euro. Als Gegenleistung erhalten Nutzer neben exklusiven Chat-Features wie Emoticons auch 60 Spiele, darunter Klassiker wie Wasteland 2 , Limbo und Metro Last Light Redux kostenlos.

Wer bereits ein Abo für 5 Euro abgeschlossen hat, kann den Service bis zum 1. Januar 2020 zum alten Preis verwenden. Das alte Abo, welches die Chat-Features einschließt, wird in Nitro Classic umbenannt. Das Spieleangebot von Discord ist zwar noch sehr übersichtlich, dafür gibt es aber ein paar exklusive Spiele. Da wäre beispielsweise der Multiplayer-Shooter At Sundown , der aktuell nur bei Discord zu haben ist. Langfristig soll das Spiel aber auch auf Steam angeboten werden. Das Echtzeit-Strategiespiel Bad North für 15 Euro feiert sein Debüt auf Discord, genau wie das Action-Rollenspiel Sinner: Sacrifice for Redemption für 19 Euro. Es wird definitiv noch lange dauern, bis Discord ein ähnlich breites Angebot wie Steam bieten kann. Der Grundstein hierfür ist aber nun gelegt.

