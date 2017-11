Digitaler Blitzverkauf im PlayStation Store

Sony gewährt PlayStation-Spielern bis zum 1. Dezember satte Rabatte auf Spiele für PS4, PS3 und PS Vita.

Die Cyber-Woche ist gerade zu Ende gegangen, da überrascht Sony mit einem Flash-Sale im PlayStation Network . Bis zum 1. Dezember gewährt der Konsolenhersteller Rabatte auf digital angebotene Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita. Das lineare Abenteuer Firewatch für PS4 kostet aktuell nur 6,99 Euro. Lohnenswert ist darüber hinaus das düstere Adventure Limbo für 2,99, das grafisch opulente The Vanishing of Ethan Carter für 5,99 Euro oder das an ein Brettspiel angelehnte Hitman GO für 1,99 Euro. Koop-Fans stürzen sich in Magicka 2: Special Edition für 5,99 Euro in spannende Rollenspiel-Abenteuer. Das schon etwas angestaubte Dear Esther in der Landmark Edition für 3,99 Euro erzeugt hingegen eine melancholische Stimmung, passend zum aktuellen Wetter.

Doch auch auf der PS3 lassen sich zahlreiche Schnäppchen machen. Die Neuauflage von Another World kostet beispielsweise nur 1,99 Euro. Auch Thomas Was Alone für knapp zwei Euro ist einen Download wert. Wer mobil auf der PS Vita spielt, freut sich über das bockschwere Hotline Miami für 2,99 Euro, das Spinoff Lara Croft GO für 2,49 Euro oder das Indie-Spiel Octodad: Dadliest Catch. Die Angebote für PS Vita und PS3 fallen im Vergleich zu den PS4-Schnäppchen jedoch sehr übersichtlich aus. Wer seine Spielesammlung vor Weihnachten noch etwas aufstocken möchte, bekommt mit dem Flash-Sale im PSN aber eine gute Gelegenheit dazu.

