Digital Life Schritt für Schritt 2/2019 Windows 10.6 - jetzt am Kiosk

Windows 10.6 steht für die sechste umfassende Aktualisierung, die Microsoft dem Betriebssystem gegönnt hat. Die Version gibt es seit Ende letzten Jahres, weshalb sie Ihnen auch als Herbst-Update begegnet. Einige technische Hürden verzögerten die Ausspielung, sodass das Update erst jetzt für jeden Rechner verfügbar ist. Es verbessert Ihren PC in vielen Punkten – etwa lässt sich Ihr Smartphone leichter mit dem PC verbinden oder das Startmenü besser anpassen. Dazu gibt es eine Reihe von neuen Apps und Tools.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life Schritt für Schritt 2/2019 Windows 10.6

Windows 10.6 – der Einstieg

Die wichtigsten Elemente auf dem Desktop

Überblick: Die Neuerungen in Windows 10.6

Windows 10.6 installieren

Windows 10 auf 10.6 aktualisieren

Windows 10 auf dem neuesten Stand halten

Windows 10.6 – die Neuheiten

Das ist neu im Startmenü von Windows 10.6

Mit der neuen Windows-Zwischenablage arbeiten

Windows-App verbindet PC und Smartphone

So einfach schießen Sie Bildschirmfotos

Die überarbeitete Suchfunktion findet alles

Die neuen Funktionen im Edge-Browser nutzen

Die neue Spieleleiste ist einfach zu bedienen

Hey Cortana, wie sieht mein Tag aus?

Mehr Windows-Sicherheit, besserer Datenschutz

Windows 10.6 in der Praxis

Startmenü nach Ihren Wünschen gestalten

Desktop-Design von Windows optimieren

Bildschirmauflösung und Skalierung anpassen

PC-Benachrichtigungen per Assistent anpassen

So optimieren Sie die Bedienung von Windows

So arbeiten Sie mit dem Task-Manager

Nützliche Tricks für den Windows-Explorer

Windows per Remote-Desktop fernsteuern

Apps in Windows 10.6 nutzen

Mit der Fotos-App mehr aus Bildern machen

Groove Music: die digitale Musiksammlung

Videos entdecken und abspielen mit Filme & TV

Mit Microsoft News gut informiert sein

Windows Mail einrichten

Orientieren und navigieren mit der Karten-App

Windows-Apps aus dem Microsoft-Store laden

Sicherheit in Windows 10.6

Windows-Sicherheit im Überblick

Viren finden und löschen mit Windows-Sicherheit

Die Windows Defender Firewall einrichten

Familienkonto einrichten

Automatik-Backups per Dateiversionsverlauf

Windows bei Problemen wiederherstellen

Daten sichern per Backup

Heft-DVD

Das bietet Ihnen die Heft-DVD

Premium-Vollversionen für PCs mit Windows 10.6

