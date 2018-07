Digital Life 3/2018 - Smartphone - jetzt am Kiosk

In der neuen Digital Life 3/2018 finden Sie die 111 besten Tipps und Tricks zum Thema Smartphone.

Das Smartphone ist ein sehr vielseitiger Begleiter und erledigt fast alles, was man in seiner digitalen Welt so braucht. Die wenigsten wissen allerdings, was es wirklich alles kann. Zum Beispiel erinnert es Sie daran, etwas Bestimmtes einzukaufen, wenn Sie den Supermarkt betreten. Oder es kann eine Nachricht verschicken, ohne dass Sie es aus der Tasche nehmen. Es kann für Sie Termine vereinbaren oder anzeigen, wo sich Ihr Verabredungspartner gerade befindet. Es dient als Kamera, Navigationsgerät, Taschenlampe, Schminkspiegel, Nachrichtenzentrale, Terminkalender, Fitnesstrainer Lernen Sie Ihr Smartphone richtig kennen und entdecken viele nützliche Funktionen, die Sie zuvor noch nicht kannten. Die neue Digital Life 3/2018 - Smartphone - 111 Tipps und Tricks!. Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 3/2018 - Windows

Android-Praxis

Die Statusleiste anpassen

Smartphone-Akku schonend aufladen

Hersteller-Energiesparmodus nutzen

Zeit sparen mit der Markierfunktion

Wichtige Kontakte schneller erreichen

Aufräumen und optimieren

Speicher aufräumen

Überflüssige Daten löschen

Download-Ordner in Android ausmisten

Kontakte im Adressbuch flink aufräumen

Doppelte Fotos vom Handy löschen

Android absichern

Sperren Sie Ihr Smartphone

Smart Lock als Zusatzschutz nutzen

Android vor Viren schützen

Mehr Schutz bei Überweisungen

Kennwortsperre in Apps benutzen

Tipps zu Apps

Spotify-Playlisten gemeinsam verwenden

Spotify-Playlisten als Wecker nutzen

Sound bei Spotify mit dem Equalizer tunen

Die besten Tipps für Snapchat

Google Maps offline verwenden

Foto und Video

Fotos aufnehmen

Der optimale Fotomodus

Videos aufnehmen

Fotos und Videos ansehen

Fotos und Videos teilen

Android und Windows

Fotos, Videos und Musik übertragen

Handy-Dateien am PC bearbeiten

Handy-Aktivitäten in Windows 10 fortsetzen

Mit Android den PC fernsteuern

Notizen vom Handy am PC nutzen

Problemlösungen

Handy geklaut oder verloren?

So bekommen Sie Updates für Ihr Handy

Weniger Meldungen, mehr Ruhe haben

Langsames WLAN wieder beschleunigen

Abgestürztes Handy zum Laufen bringen

Extra: Sprachbefehle

80 Wichtige Sprachbefehle auf einen Blick

Die Digital Life 3/2018 - Smartphone ist für 5,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.