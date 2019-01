Ralf Buchner

Mit der neuen Digital Life Spotify 1/2019 steht der ultimative Guide für den weltweit größten und erfolgreichsten Streaming-Dienst bereit!

Vergrößern Digital Life 1/2019 - Spotify - jetzt am Kiosk

Mit mehr als 191 Millionen Nutzern weltweit ist Spotify der weltweit größte und erfolgreichste Streaming-Dienst überhaupt. Hier können Sie überall auf über 35 Millionen verfügbare Songs, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts zugreifen – und das, ohne auch nur eine CD oder Platte zu kaufen. Mit der neuen Digital Life 1/2019 lernen Sie schnell die Grundlagen, sparen bares Geld mit vergünstigten Abo-Modellen, optimieren die Soundqualität, verwalten Ihre Musiksammlung, entdecken neue Songs, laden Ihre Musik auf alle Ihre Geräte herunter, schmökern in den Künstlerbiografien und lassen sich von den Hörgewohnheiten Ihrer Freunde inspirieren. Und Spotify gibt es nicht nur für Android-Smartphones, sondern auch für das iPhone, den Windows-PC, den Mac, das Autoradio, die Spielekonsole und die Hi-Fi-Anlage. So können Sie wirklich überall Ihre aktuelle Lieblingsmusik genießen! Die neue Digital Life 1/2019 - Spotify - 111 Tipps und Tricks! Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 1/2019 - Spotify

Grundlagen

Spotify einrichten auf PC, Handy & Tablet

Kostenloses Konto für Spotify anlegen

Spotify Premium abonnieren

...

Schnellstart

Musik am Smartphone hören

Musik am PC hören

Song- und Künstlerradio starten

...

Mit Spofity unterwegs

Mobilen Spotify-Datenverbrauch prüfen

Datenverbrauch im Mobilfunknetz senken

Musik herunterladen und offline hören

...

Spotify-Praxis

Ähnliche Songs automatisch abspielen

Comedy-Klassiker auf Spotify abrufen

Mit Wiedergabe-Timer sanft einschlafen

...

Wiedergabelisten

Eine persönliche Wiedergabeliste anlegen Playlists mit Songs befüllen Wiedergabelisten bearbeiten und sortieren

...

Hörbücher und Podcasts

Hörbücher auf Spotify entdecken

Lesezeichen für Hörbücher anlegen

Interessante Podcasts finden

...

Spotify auf anderen Geräten

Spotify im Auto über Bluetooth hören

Spotify im Auto per FM-Transmitter hören

Spotify im Auto übers Bordsystem

...

Problemlösungen

Von Premium zu Spotify Free wechseln

Wenn Spotify Premium nicht funktioniert

Versteckte Spotify-Einstellungen anpassen

...

Extra: Musikgenre-Guide

Die Digital Life 1/2019 - WhatsApp ist für 5,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.