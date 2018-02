Dieses PC-Spiel belohnt Spieler mit echtem Bitcoin

In Kürze erscheint ein neues Spiel auf Steam mit einem besonderen Kniff: Wer es als Erster durchspielt, erhält einen Bitcoin!

Vergrößern Erscheint am 20.2.: MonteCrypto - The Bitcoin Enigma

Der Bitcoin befindet sich aktuell im Aufwind und hat wieder die 10.000-Dollar-Marke überschritten. Sie möchten quasi umsonst einen Bitcoin geschenkt erhalten? Kein Problem: Die Macher des Spiels "Montecrypto - The Bitcoin Enigma" verschenken einen Bitcoin. Die Regeln sind einfach...

Montecrypto: The Bitcoin Enigma erscheint am 20. Februar hier auf Steam und soll um die 2 Euro kosten. In dem Spiel wird der Spieler in ein Labyrinth mit 24 Rätseln versetzt. Der Clou: Wer diese Rätsel als Erster auf der Welt löst, der gewinnt einen echten Bitcoin. Das Spiel ist zwar ein Einzelspielerspiel, allerdings kann man - ähnlich wie in den Dark-Souls-Spielen - Nachrichten für andere Spiele hinterlassen. Entweder mit Hinweisen für die Lösung eines Rätsels, oder um sie auf eine falsche Fährte zu führen.

Die Entwickler erklären zum Spiel:

Montecrypto: Das Bitcoin Enigma ist ein bisher noch nicht gesehenes Experiment in Sachen Spieler-Entscheidungen und -Kooperation. Der zu gewinnende Preis ist nämlich nicht nur ideell, sondern auch echtes Geld wert. Wie viele Spieler werden Hinweise teilen, wie viele werden falsche Tipps geben und wer wird alle Geheimnisse von Montecrypto als Erster lösen?

Die Entwickler selbst wollen übrigens aktuell noch anonym bleiben. Es gibt lediglich diese Github-Seite zum Spiel. Bisher ist nur bekannt, dass ein Team dahinter steckt, welches sich "Gem Rose Accent" nennt. Ihre wahre Identität wollen die Entwickler dann enthüllen, wenn alle 24 Enigma-Rätsel gelöst und ein Spieler den Bitcoin gewonnen hat.

