Diese Xbox-One-Spiele bekommen Maus- und Tastatur-Support

Vergrößern Das Razer Turret Set ist eine der ersten Maus- und Tastatur-Kombinationen für Microsofts Xbox One. © Razer

Mit dem Release der ersten Maus- und Tastatur-Kombi für Microsofts Xbox One von Razer hat der Peripherie-Hersteller heute eine Liste mit Xbox-One-Spielen veröffentlicht, die bereits Eingaben per Maus und Tastatur unterstützen oder den Support in Kürze per Update erhalten. Die Liste umfasst mittlerweile 22 Spiele, darunter Gears of War 5. Entwickler The Coalition hatte bereits vor zwei Jahren mit Gears of War 4 begonnen, PC- und Xbox-One-Spieler in Ranked-Playlisten gegeneinander antreten zu lassen. Bei Gears of War 5 wird dieser Plan nun fortgesetzt.

Ursprünglich fand sich in der Liste auch die Xbox-One-Version von PUBG. Entwickler PUBG Corp dementierte diese Meldung jedoch wenig später. Der Battle-Royale-Titel wird Eingaben per Maus und Tastatur auf der Xbox One nicht unterstützen. Anders sieht das bei Konkurrent Fortnite aus. Hier werden Tastatur- und Maus-Eingaben auf der Xbox One künftig per Update ermöglicht. Nutzer der unterschiedlichen Eingabegeräte werden jedoch nach Servern getrennt.