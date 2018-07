Diese Produkte bestellten PC-Welt-Leser am Prime Day besonders häufig

Die beliebtesten Produkte unter unseren Lesern sind – wen wundert es – Produkte aus den Bereichen Computer, Technik und Smart Home. Dabei zählten Amazon-eigene Artikel zu den Verkaufsschlagern während des 36-stündigen Shopping-Wahnsinns.

Vergrößern Diese Produkte wurden am Prime Day am Häufigsten bestellt © Amazon

Hier sind einige der Produkte, die von Lesern der PC-Welt am Prime Day am Häufigsten bestellt wurden.



Platz 1: Fire TV Stick

Ob es an der gezielten Bewerbung seitens Amazon oder an dem attraktiven Rabatt von 37% lag, feststeht jedenfalls: Der Amazon Fire TV Stick und Fire TV mit 4K Ultra HD wurden mit Abstand am Häufigsten bestellt.



Platz 2: Echo-Lautsprecher

Auch der smarte Amazon Echo-Lautsprecher war am Prime Day sehr gefragt. Der Echo Speaker der 2. Generation ist in schlichtem Schwarz am beliebtesten, wurde aber auch in der Variante mit Anthrazit-Stoff oft gekauft.



Platz 3: 15-monatige Mitgliedschaft PlayStation Plus

Das Prime Day Angebot einer 15-monatigen Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beinhaltete einen Rabatt von 50%. Das Paket für PS4 mit zusätzlichen Spielen und Multiplayer-Option war auf rund 39,- Euro herabgesetzt. Derzeit ist es bei Amazon nicht mehr verfügbar.



Darüberhinaus wurde die Power Bank Poweradd Pilot für rund 19,-Euro oft bestellt. Weitere begehrte Produkte am Prime Day waren das Amazon Music Unlimited-Abo , eine smarte Steckdose von Osram (6,-Eur), kabellose Over-Ear-Kopfhörer von Sennheiser , das Kindle Paperwhite sowie microSDXC Speicherkarten für schlappe 20,- Euro statt regulär 39,99 Euro.



Bei Bestellungen aus dem nicht-technischen Bereich war eine Tefal-Pfanne von Jamie Oliver für nur knapp 29,-Euro statt ca. 46,- Euro der Renner. Aber auch Bücher wie der Thriller „ Aschekinder “ (Kindle eBook) oder der Roman „ Im Lautlosen “ (Kindle eBook) kamen gut an. Viele Prime-Mitglieder nutzen die Aktionstage auch, um Amazon Gutscheine zu kaufen.



Sie sind noch nicht Prime-Mitglied?

Unser Tipp: Kostenlos Probemitglied werden und 30 Tage lang alle Vorteile genießen. Nach Abschluss der Probemitgliedschaft sollte man dann nur nicht vergessen diese wieder zu kündigen, wenn keine Kosten entstehen sollen. Hier Probemitglied werden.



Lesen Sie auch: Prime Day 2018: Diese Pfanne ist der Verkaufsschlager