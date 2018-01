Die With Me: App aktiviert sich, wenn Akku fast tot ist

Der Smartphone-Akku fast leer, keine Steckdose in Sicht. In so schweren Minuten begleitet die App Die With Me den Nutzer.

Vergrößern Die App Die With Me startet nur, wenn die Akkukapazität auf unter 5 Prozent gesunken ist © http://diewithme.online/

Eine originelle App haben sich da David Surprenant und Dries Depoorter da ausgedacht. Sie trägt den Namen Die With Me und ist hier für Android und hier für iOS erhältlich. Der Preis: 0,99 Euro. Die With Me ist eigentlich eine App, die man als Nutzer am liebsten niemals verwenden möchte. Sie kann nämlich nur genutzt werden, wenn die Akkulaufzeit des verwendeten Geräts auf unter 5 Prozent gesunken ist.

Sobald dies geschehen ist, präsentiert sich Die With Me als eine Chat-App, mit der man sich mit allen anderen Nutzern unterhalten kann, bei denen der Akku bald leer ist. So kann man sich quasi mit anderen Leidensgenossen austauschen und "gemeinsam im Chatroom sterben", wie die App-Macher erklären. Neben jedem Namen eines Chat-Teilnehmers wird der aktuelle Akkuladezustand in Prozent angezeigt. "Ich brauche eine Umarmung", bittet da der eine Nutzer, dessen Akku gerade die 2-Prozent-Marke erreicht hat. "Ich brauche ein Ladegerät, jetzt!", fleht der andere. Sollte sich aktuell kein Leidensgenosse im Chat befinden, dann darf man sich Kraft in früheren Botschaften holen oder selbst eine Botschaft für künftige Besucher hinterlassen.

Ganz ernst sollte man die App "Die With Me" nicht nehmen, sondern als einen kleinen Spaß. Dries Depoorter ist ein Künstler, der Technologie als Werkzeug verwendet.

Eine Warnung: Sollten Sie "Die With Me" auf Ihrem Smartphone installiert haben, dann sollten Sie auf keinem Fall unseren Beitrag So verlängern Sie die Akku-Leistung bei Smartphone und Notebook lesen! Die darin beschriebenen Tipps könnten dazu führen, dass Sie die "Die Witch Me"-App nie starten dürfen und damit auch die 99 Cent völlig umsonst ausgegeben hätten.