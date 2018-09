Die Welt aus der Sicht von Teslas Autopilot

Durch ein Entwickler-Kit war es zwei Reddit-Nutzern möglich, durch Videos einen tollen Einblick in Teslas Autopilot zu gewähren.

Vergrößern Paris aus der Sicht von Teslas Autopilot © greentheonly @ Youtube

Die Reddit-Nutzer verygreen und DamianXVI haben auf Ebay einen Tesla-Autopiloten in der Hardware-Version 2.5 erstanden, der zufälligerweise die Entwicklerversion war. Dadurch hatten sie Zugriff auf Daten, die das System während einer Fahrt sieht und verarbeitet und stellten Videos mit Fahrten durch Paris dazu bereit.

Die Software markiert dabei, was sie als Fahrbahn identifiziert hat, in Grün. Die Fahrtlinie ist orange unterlegt, weitere Linien am Boden zeigen Spurenbegrenzungen auf. Erkannte Fahrzeuge, Objekte und Menschen werden verschiedenfarbig eingerahmt – dabei erkennt die KI selbstständig Autos, Motorräder, Trucks, Fahrradfahrer oder Fußgänger und analysiert deren Bewegungsverhalten, die Distanz sowie deren Geschwindigkeiten. Das funktioniert im bereitgestellten Video erstaunlich gut. Das System kann gut unterscheiden, ob ein Auto geparkt ist oder sich auf der Fahrbahn bewegt.

Die vielen verschiedenen Markierungsfarben und deren Bedeutung sind noch nicht ganz klar. Darum bitten die beiden auch um Mithilfe: „Wir dachten, andere könnten gute Ideen haben, um bestimmte Szenarien auszutesten“. Zum Beispiel, ein Auto an einem parkenden Feuerwehr-Fahrzeug vorbeizufahren.

Die gewonnenen Einblicke sind wirklich interessant. Teslas Autopilot verlässt sich dabei ausschließlich auf Kameras. Andere Systeme wie das von Uber setzen neben den Kameras zudem auf Laserscanner. Die Software von Tesla muss also auch viel kompensieren. Tesla will aber, dass der Autopilot nicht für komplett autonomes Fahren missbraucht wird und betont regelmäßig, dass der „Autopilot“ eine halbautomatische Technologie ist, die eine fortgeschrittene Fahrkontrolle ermöglicht. Der Fahrer trägt hier jedoch weiterhin die Verantwortung. Unfälle, die angeblich auf Teslas Autopilot zurückzuführen sind, häuften sich in letzter Zeit: