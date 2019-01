Die Europäische Bankenaufsicht EBA wird sich demnächst näher mit Kryptofirmen beschäftigen und diesen Markt durchleuchten.

Vergrößern Die Europäische Bankenaufsicht nimmt Kryptofirmen aufs Korn © Fotolia / alexlukin

Die europäische Bankenaufsicht EBA wird den Markt für Bitcoin und andere virtuelle Währungen demnächst näher untersuchen. Dazu wird die Aufsicht ab 2019 zahlreiche Branchenfirmen durchleuchten und die Geschäftspraktiken von Institutionen, Firmen und Zahlungsdiensten aus dem Kryptobereich überprüfen. Auch Werbepraktiken stehen dabei im Fokus: Laut EBA muss Werbung „ausbalanciert, klar und nicht irreführend“ sein.



„Unsere Warnungen an Konsumenten und Institutionen in Bezug auf virtuelle Währungen bleiben bestehen“, erklärte EBA-Exekutivdirektor Adam Farkas. Daneben werde die Aufsicht neue Marktentwicklungen, insbesondere die aus Verbrauchersicht, näher unter die Lupe nehmen. So wollen die Aufseher prüfen, ob Firmen vor Vertragsabschlüssen ausreichend über Risiken mit virtuellen Geschäften informieren und ihre Kunden dementsprechend aufklären.

Dass die EBA selbst in den Markt eingreifen möchte, ist allerdings außergewöhnlich. Normalerweise sind in der EU die nationalen Aufsichtsbehörden für die Regulierung auf den Finanzmärkten zuständig. In Deutschland sind das etwa die Bundesbank sowie die Bafin. EU-Aufseher sollen vor allem die Stabilität des Marktes beobachten.

Die EU-Mitgliedsstaaten gehen aktuell recht unterschiedlich mit den virtuellen Währungen um. Während einige Staaten relativ kritisch auf Bitcoin und Co. schauen, bewerben sich andere Staaten recht offensiv als Standorte für die Kryptobranche, so etwa Malta und Luxemburg. Die EBA will, dass die EU hier für mehr Einheitlichkeit sorgt: „Die EBA fordert die Europäische Kommission dazu auf, zu überprüfen, ob der Erlass neuer Regeln nötig ist, um einen EU-weit einheitlichen Umgang mit Kryptoassets zu erreichen“, sagt Direktor Adam Farkas.

Passend dazu: Blockchain - So funktioniert die Basis von Bitcoin