Anzeige: Die besten Technik-Geschenke bis 150 Euro (2018)

Richtige Kracher zu Weihnachten sind unsere Geschenk-Tipps bis 150 Euro. Da ist für jeden Technik-Fan etwas dabei.

Weihnachtszeit - Geschenkezeit: Wir präsentieren auch in diesem Jahr die besten Technik-Geschenke bis 150 Euro.



Und hier die Links zu den besten Geschenken unter 150 Euro:



Sie suchen noch coole Technik-Geschenke für Weihnachten, die den Geldbeutel nicht allzu sehr belasten? Kein Problem: Wir stellen Ihnen sechs geniale Gadgets bis 150 Euro vor. Im Angebot haben wir unter anderem ein günstiges & gutes VR-Headset, einen Wireless-Controller für PC und Xbox, Bluetooth-In-Ears mit cleverer Ladebox, große SSDs zum kleinen Preis, eine ergonomische Maus, eine smarten LED-Leuchte und eine clevere Software für Home-Office. Zudem verlosen wir einige der hier vorgestellten Produkte über unser "Weihnachts-Sack-Gewinnspiel" (siehe Kasten unten). Weitere Anregungen für Weihnachtsgeschenke finden Sie in unseren Geschenke-Tipps bis 50 Euro sowie den Geschenke-Tipps über 150 Euro . Konkret empfehlen wir dieses Jahr folgende Produkte, die zwischen 50 und 150 Euro kosten:

Smarte LED-Leuchte Eve Flare ab 99 Euro

Vergrößern Smarte LED-Leuchte: Eve Flare © Eve

Starten wir gleich mit dieser smarten LED-Leuchte, die eine richtig schöne und gemütliche Lichtstimmung erzeugt - und das in quasi jeder Farbe und an jedem Ort. Die Eve Flare ist nämlich dank eingebautem Akku portabel - Sie können sie irgendwo in die Wohnung aufstellen - oder auch mit auf den Balkon oder in den Garten nehmen. Und selbst wenn es mal regnen sollte, macht das nichts: Die Eve Flare hat eine IP65-Zertifizierung. Genießen Sie Ihr Zuhause in den Lichtstimmungen Ihrer Wahl - oder erstellen Sie eigene Farbkreationen. Der Akku hält laut Eve bis zu sechs Stunden durch und lässt sich - wenn er leer ist - ganz einfach kabellos aufladen. Der Clou: Sie bedienen die Lampe via iPhone, iPad, Apple Watch oder per Sprachbefehl mit Siri. Einzige Einschränkung: Die Eve Flare ist nur mit Apple HomeKit kompatibel, also nicht mit Alexa oder Google Home. Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen 3 Eve Flare Lampen, die jeweils knapp 100 Euro kosten.



Nützlicher Helfer fürs Home-Office Wonderhare pdfelement

Vergrößern Extrem nützlich im Home-Office: Wonderhare PDF Element © Wonderhare

Warum nicht auch mal eine Software verschenken! Mit Wonderhare pdfelement für Windows und Mac können Sie mit einem PDF quasi alles machen, was irgendwie möglich ist, zum Beispiel es in andere Formate konvertieren, schützen, unterschreiben, Seiten einfügen, löschen und die Reihenfolge ändern. Dazu kommen noch weitere professionelle Funktionen: Zum Beispiel lassen sich ganz einfach ausfüllbare PDF-Formulare erstellen, Formulardaten nach Excel exportieren und dank sehr guter OCR-Technologie auch Texte aus gescannten Dokumenten oder Fotos extrahieren und bearbeiten. Die Pro-Version von PDF-Element bekommt Ihr über diesen Spezial-Link mit 30 Prozent Rabatt, also für nur rund 83 Euro. Und auf die Standard-Version gibt’s sogar 50 Prozent Nachlass, Sie zahlen nur rund 36 Euro! Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen 5 Lizenzen für Wondershare PDF Element, die jeweils rund 80 Euro kosten.

Bluetooth-Kopfhörer mit integrierter Powerbank: TaoTronics TT-BH052 für 60 Euro

Vergrößern Bluetooth-Kopfhörer mit integrierter Powerbank: TaoTronics TT-BH052 © TaoTronics

Beim In-Ear-Headset TaoTronics TT-BH052 befinden sich jeweils im linken beziehungsweise rechten Ohrstecker kleine Akkus - so hat das Bluetooth-Headset Saft für über 3 Stunden. Doch das Beste kommt erst noch: TaoTronics liefert eine Schutz- und Aufbewahrungsbox mit, in der ein 3.350 mAh-Akku integriert ist. So können Sie das Headset auch unterwegs bis zu 40 Mal schnell aufladen. Unterstützt wird Bluetooth 5.0 für störungsfreien Empfang. Fürs Telefonieren ist ein Mikro verbaut und die Ohrhörer sind wasserdicht nach der Norm IPX7 - Sie können die In-Ears also auch problemlos beim Sport tragen.

SSD mit 1 TB: Crucial MX500 1TB für 145 Euro oder Samsung 860 EVO 1TB für 160 Euro

Vergrößern SSD mit 1000 Gigabyte Speicherplatz für unter 150 Euro: Crucial MX500 1TB oder Samsung EVO 1TB © Crucial / Samsung

Das Betriebssystem und die wichtigsten Anwendungen und Spiele sollte man unbedingt auf einer SSD installieren - der Geschwindigkeits-Vorteil gegenüber einer normalen Festplatte ist einfach nur krass! Problem war bisher nur der Speicherplatz, denn auf eine 250-GB-SSD passen oft nicht mehr als fünf bis zehn Spiele! Deswegen beschenken Sie sich selbst - oder Ihre Liebsten - zu Weihnachten mit einer 1-Terabyte-SSD. Die sind mittlerweile sehr günstig! Empfehlenswert ist etwa die Samsung 860 EVO oder die Crucial MX500 mit je 1 Terabyte. Diese Modelle kosten zwischen 150 und 160 Euro und sind wirklich ihr Geld wert. Bei beiden SSDs liegt die Lesegeschwindigkeit bei bis zu 550 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeit bei etwa 520 Megabyte pro Sekunde. Das ist flott genug, um Windows schnell booten und laufen zu lassen. Auch Spiele laufen deutlich schneller von der SSD. Also gönnen Sie sich den Luxus einer 1-TB-SSD.

VR-Headset fürs Smartphone: DESTEK V4 Daydream für 70 Euro

Vergrößern Preisgünstiges VR-Headset fürs Smartphone: DESTEK V4 VR Daydream © DESTEK

Natürlich darf in unseren Geschenke-Tipps auch ein VR-Headset nicht fehlen. Die DESTEK V4 Daydream funktioniert mit allen Daydream-kompatiblen Smartphones wie den neuen Google Pixel 3-Modellen, dem Galaxy S9 und dem LG V30. Das Smartphone setzen Sie einfach vorne in das Headset ein und können dann unter anderem über die Google Cardboard-App VR-Inhalte ansehen und nutzen. Das DESTEK-Headset bietet ein VR-Sichtfeld von 103 Grad. Zudem können Sie den Objekt- und Pupillen-Abstand einstellen, wenn Sie bis zu einem gewissen Grad kurz- oder weitsichtig sind. Die HD-Linsen haben eine Anti-Blau-Beschichtung, um Ihre Augen zu schützen und mehr Licht für eine klare Sicht durchzulassen. Außerdem gibt es noch eine Daydream-Fernbedienung dazu, mit der Sie die VR-Spiele steuert. Also ein wirklich richtig cooles VR-Headset für den Weihnachts-Wunschzettel, das nur 70 Euro kostet!

Game-Controller für PC & Xbox: Microsoft Xbox Elite Wireless Controller V2 für 130 Euro

Vergrößern 2. Generation: Microsoft Xbox Elite Wireless Controller v2 © Microsoft

Nicht nur auf der Xbox One, sondern auch am PC unter Windows 10 kann man mit dem Microsoft Xbox Elite Wireless Controller V2 White Special hervorragend zocken. Hervorragend beim Elite-Controller ist die Verarbeitung und die lange Akkulaufzeit. Seit kurzem ist das Elite-Modell auch in der zweiten Generation in Form der White Special Edition erhältlich. Diese hat hinten vier Steckplätze für austauschbare Paddel. Über eine App kann man alle Einstellungen vornehmen.

Ergonomische Maus: Logitech MX Vertical für 90 Euro

Vergrößern Ergonomische Maus: Logitech MX Vertical © Logitech

Die Logitech MX Vertical Maus hat einen 57 Grad Winkel nach oben, Sie bedienen die Maus deshalb in einer natürlichen Händedruck-Position. Und genau die reduziert die Muskelaktivität des Unterarms und den Druck auf das Handgelenk für entspanntes Arbeiten. Die MX Vertical hat einen Sensor mit 4000 DPI, wodurch Sie sie viel weniger bewegen müssen als eine klassische Maus. Weniger Bewegung gleich weniger Ermüdung. Natürlich ist die Maus auch kabellos: Mit einer vollen Ladung lässt sich die ergonomische Maus bis zu 4 Monate benutzen.