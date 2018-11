Die besten Technik-Angebote beim Black Weekend von Saturn

Von Donnerstagabend bis Montagmorgen brennt Saturn.de ein Deal-Feuerwerk ab. Wir zeigen Ihnen hier die besten Schnäppchen und sagen Ihnen, wie viel Sie sparen können.

Vergrößern Die besten Schnäppchen des "Black Weekend" von Saturn © Saturn

Saturn läutet das "Black Weekend" schon am Donnerstagabend um 20 Uhr ein. Beim vollmundig angepriesenen "Shoppingevent des Jahres" wurde bei hunderten Artikeln der Rotstift angesetzt. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel die besten Angebote unter den Schnäppchen vor.

Vergrößern Philips 75PUS8303 © Philips

Ganze 1000 Euro können Sie beispielsweise beim Kauf des 75-Zoll LED-TVs Philips 75PUS8303 sparen. Er kostet während des Black Weekend statt 2799 Euro noch 1799 Euro. Der smarte UHD-Fernseher besitzt eine Bildschirmdiagonale von 75 Zentimetern, Ambilight, HDR, TV-Tuner für DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 und unterstützt direkt die Streaming-Dienste Amazon Prime Music, Amazon Prime Video, Google Play Music, Netflix und viele andere. Zur weiteren Ausstattung gehören vier HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Anschlüsse.

Vergrößern Huawei P20 Pro zum Schnäppchenpreis

Mit 579 Euro unschlagbar günstig ist auch das Smartphone Huawei P20 Pro . Uns gefällt das neue P20-Pro sehr gut. Mit der Triple-Cam und ihren Features wie der Langzeitbelichtung aus der Hand ist die Kamera ist tatsächlich eine der besten Smartphone-Cams auf dem Markt.



Der "schwarze Freitag" - er ist für Schnäppchenjäger der wichtigste Tag des Jahres: In den USA vor Jahrzehnten ins Leben gerufen, findet er traditionell am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, statt. Auch bei Saturn läuft der Countdown zum Shopping-Event des Jahres: Am 22.11.2018 ab 20:00 Uhr ruft Deutschlands Elektrofachhändler das „Black Weekend“ aus und haut Super-Schnäppchen raus.