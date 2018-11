Die besten Smartphone-Deals am Black Friday

Günstiger als heute kommen Sie wahrscheinlich nicht an Ihr neues Smartphone - denn es ist Black Friday! Und das heißt krasse Rabatte bei Media Markt, Saturn, Amazon und Co. Wir zeigen Ihnen die besten Handy-Angebote.

Heute und teilweise noch bis Montag, den 26.11.2018 bekommen Sie fast in jedem Online-Shop Smartphones deutlich reduziert! Weil die Rabatte so gut sind und die Nachfrage entsprechend hoch, sollten Sie nicht allzu lange überlegen - sonst ist das Wunschgerät zum Top-Preis schnell weg. So ist beispielsweise das Huawei P20 Pro bei Media Markt für 579 Euro bereits ausverkauft, bei Saturn zum gleichen Preis aber immerhin noch verfügbar . Vor allem diese beiden Händler haben heute sehr gute Preise, die unter denen der Konkurrenz liegen.

➤ Die besten Technik-Schnäppchen bei Media Markt am Red Friday

➤ Die besten Technik-Angebote bei Saturn am Black Weekend



Hier sind die besten Smartphone-Deals am heutigen schwarzen Freitag:

➤ Huawei P20 Pro in diversen Farben für 579 Euro bei Saturn

Beim P20 Pro sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 20 Euro !

➤ Samsung Galaxy S9+ in diversen Farben für 549 Euro bei Saturn

➤ Samsung Galaxy S9+ in diversen Farben für 549 Euro bei Media Markt

Beim Galaxy S9+ sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 40 Euro !

➤ Samsung Galaxy S9 in diversen Farben für 455 Euro bei Saturn

➤ Samsung Galaxy S9 in diversen Farben für 455 Euro bei Media Markt

Beim Galaxy S9 sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 30 Euro !

➤ Samsung Galaxy Note 9 in diversen Farben für 699 Euro bei Saturn

Beim Galaxy Note 9 sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 30 Euro !

➤ Samsung Galaxy S7 in Schwarz für 259 Euro bei Amazon

➤ Samsung Galaxy S7 in diversen Farben für 269 Euro bei Saturn

➤ Samsung Galaxy S7 in diversen Farben für 269 Euro bei Media Markt

Beim Galaxy S7 sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 100 Euro !

➤ HTC U12+ in diversen Farben für 499 Euro bei Saturn

➤ HTC U12+ in diversen Farben für 499 Euro bei Amazon

Beim U12+ sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 90 Euro !

➤ Apple iPhone 8 Plus in diversen Farben für 679 Euro bei Media Markt

➤ Apple iPhone 8 Plus in diversen Farben für 679 Euro bei Saturn

Beim iPhone 8 Plus sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 30 Euro und gegenüber dem Apple-Preis ganze 100 Euro.



➤ Sony Xperia XZ3 in diversen Farben für 599 Euro + 12 Monate PS Plus bei Saturn

Beim Xperia XZ3 sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 30 Euro ! Bei Saturn bekommen Sie außerdem noch 12 Monate Playstation Plus im Wert von knapp 50 Euro dazu.

➤ Huawei P Smart in diversen Farben für 129 Euro bei Media Markt

➤ Huawei P Smart in diversen Farben für 129 Euro bei Saturn

Beim P Smart sparen Sie gegenüber dem Amazon-Preis über 36 Euro !

➤ Huawei Y7 2018 in zwei Farben für 129 Euro bei Saturn

Beim Y7 2018 sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 30 Euro !

➤ Moto G6 Play in Deep Indigo für 119 Euro bei Saturn

Beim Moto G6 Play sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 20 Euro !

➤ Moto Z3 Play in Deep Indigo für 299 Euro bei Saturn

Beim Moto Z3 Play sparen Sie gegenüber dem günstigsten Preis im PC-WELT-Preisvergleich über 135 Euro !