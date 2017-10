Die besten Serien, Filme, Games und Gadgets zu Halloween

Auch dieses Jahr gibt es viele tolle Angebote rund um Halloween. Wir haben für Sie die besten Serien, Filme, Games und Gadgets zusammengetragen.

Vergrößern Ab dem 27. Oktober: Stanger Things Staffel 2 exklusiv auf Netflix © Netflix

Es ist wieder soweit, in der Nacht zum 1. November wird auch hierzulande wieder Halloween gefeiert. Und es wird nicht nur gruselig dekoriert und Kürbisse aufgestellt, auch verschiedene Spiele- und Video-Plattformen feiern Halloween. Und wir können profitieren, so erwarten uns zum Teil tolle Angebote. Wir fassen die besten Angebote und Inhalte zu Halloween in diesem Artikel für Sie zusammen.

Amazon Video lehrt Ihnen das fürchten

Vor kurzen ist exklusiv bei Amazon Video die Horrorserie „Fear the Walking Dead“ Staffel 3 erschienen, aber auch die 2. Staffel der Highlight-Serie „Preacher“ eignet sich hervorragend zu Halloween.

Vergrößern Fear the Walking Dead - Staffel 3 exklusiv auf Amazon Video © AMC

Film-Fans kommen bei Amazon Video auch voll auf ihre Kosten, so können Sie neben „The Ring“ 1, 2 und Zero auch die Fortsetzung „Rings“ oder die „The Blair Witch Project“-Fortsetzung „Blair Witch“ momentan kostenlos auf dem Video-Portal angesehen. Grusel- sowie Schock-Momente sind hier am Halloween-Filme-Abend garantiert!

Amazon Video ist in der Prime-Mitgliedschaft erhalten in der Sie neben Amazon Video auch auf die Inhalte „Prime Photos“, „Prime Music“, „Prime Reading“ die Kooperation mit Twitch „Twitch Prime“ sowie den kostenlosen Premiumversand Zugriff. Die Mitgliedschaft kostet entweder 7,99 Euro monatlich oder 69 Euro für die Jahre-Mitgliedschaft .

Gruselspaß bei Netflix

Passend zu Halloween erscheint ab dem 27. Oktober auf der Video-Plattform Netflix die komplette zweite Staffel „Stranger Things“ . Die neue Staffel ist eine der meisterwarteten Serien-Fortsetzungen des Netflix-Portals. Schon die erste Staffel der Mystery-Horror-Serie mit dem Retro-Charme der 1980er Jahre konnte vollends überzeugen. Und so ist Staffel 2 auf jeden Fall ein Highlight zu Halloween.

Vergrößern Stranger Things - Staffel 2 exklusiv auf Netflix © Netflix

Neben „Stranger Things“-Staffel 2 gibt es natürlich auch noch jede Menge aktuelle Horrorfilme sowie Klassiker im Angebot. Als Netflix-Exklusiv wären hier die Anime-Verfilmung „Death Note“ oder die Horror-Komödien „Little Evil“ und „The Babysitter“ zu erwähnen. Neben den Netflix-Exklusiven Filmen sind aber auch die Neuverfilmung von „Poltergeist“ oder Klassiker wie „Freitag, der 13.“ für einen gruseligen Horror-Film-Abend an Halloween zu empfehlen.

Das Abo bei Netflix ist im ersten Monat für Neukunden kostenlos. Anschließend fallen je nach gewähltem Tarif monatliche Kosten in Höhe von 7,99 Euro (ohne HD, max. 1 Gerät), 10,99 Euro (mit HD, max 2 Geräte) oder 13,99 Euro (mit HD und Ultra-HD, bis zu 4 Geräte gleichzeitig) an.

Die neue Walking-Dead-Staffel auf Sky

Vergrößern The Walking Dead - Staffel 8 exklusiv auf Sky © Sky

Seit dem 23. Oktober ist auf Sky die 8. Staffel der Erfolgsserie „The Walking Dead“ angelaufen. Dafür ist nicht zwingend ein großes Sky-Abo nötig, Sie können die Serie auch per Sky-Ticket sehen. Sky-Ticket kostet im ersten Monat nur einen Euro. Weitere Infos zu „The Walking Dead“-Staffel 8 und Sky-Ticket finden Sie hier.

Tolle Gaming-Angebote bei Gamesplanet

Wer lieber an Games interessiert ist findet natürlich auch massenhaft Angebote, so auch bei Gamesplanet! So gibt es dort zum Beispiel folgende Gaming-Highlights deutlich günstiger:

• South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – 47,99 Euro (20% günstiger)

• Assassins Creed Origins – 49,99 Euro (17% günstiger)

• Total War: Warhammer 2 – 50,99 Euro (15% günstiger)

• Destiny 2: Digital Deluxe Edition – 89,99 Euro (10% günstiger)

Adventure-Klassiker im Humble-Bundle

Wer auf Klassiker steht kann sich das neue Humble-Bundle ebenfalls ansehen, in dem unter anderen die Top-Titel „Grim Fandango“ und „The Day oft he Tentacle“ in den Neuauflagen mit dabei sind. Sie spenden zudem einen Teil den Sie selbst bestimmen können für einen guten Zweck.

Für einen Preis den Sie selbst bestimmen erhalten Sie folgende Games:

• Tumble Seed

• Grim Fandango – Remastered

• Loot Rascals



Wer mehr als 5,37 Euro zahlt bekommt zudem diese Titel:

• Abzu

• Flinthook

• Day of the Tentacle – Remastered



Ab 7,66 Euro erhalten Sie das komplette Humble-Bundle, hier folgen weitere Titel:

• Full Throttle – Remastered

• Everything



Tipp: Beim Spiele-Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie monatlich zahlreiche Spiele zum kleinen Preis. Diese November-Spiele gibt´s sofort und weitere folgen dann zum Start des Humble Monthly im November 2017.



Steam und GoG mit großen Halloween-Sales

Klar, auch die großen Gaming-Portale wie Steam oder GoG.com haben hunderte Games in ihren Halloween-Sales. Falls Sie also an noch mehr Gaming-Spaß und tollen Angeboten auf Steam und GoG.com interessiert sind haben wir hier die Highlights für Sie zusammengefasst.

Witzige Masken und Gadgets für Ihre Grusel-Party

Vergrößern Die Scream-Maske gibt es günstig bei Amazon!

Falls Sie noch auf der Suche nach witzigen Halloween-Gags, Gadgets oder Masken zu Halloween sind werden Sie auf Amazon fündig. Highlights sind hier natürlich Masken wie zum Beispiel die „Saw“-Maske , die Jason-Maske aus „Freitag, der 13.“, die Hannibal-Lecter-Maske oder verständlich: die „Scream“-Maske . Witzig sind auch das Toiletten-Monster oder Stimmverzerrer mit extra Halloween-Grusel-Sounds .



Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und hoffen wir konnten Sie vielleicht auf die ein oder andere Idee für Ihre Halloween-Party bringen. Und vergessen Sie nicht Sußigkeiten für die Kids parat zu halten, sonst gibt es Saures!