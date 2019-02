Die besten OnePlus 6T Angebote im Februar 2019

Dennis Steimels

Wir zeigen Ihnen, wo Sie die verschiedenen Versionen des Top-Smartphone OnePlus 6T am günstigsten finden!

Vergrößern OnePlus 6T Deals © OnePlus

OnePlus-Geräte haben kaum Preisverfall, weil es wenige Händler gibt, die die Smartphones vertreiben. Entsprechend ist auch der Ankaufspreis - wenn Sie Ihr OnePlus-Handy wieder verkaufen möchten - recht hoch!

Wir zeigen Ihnen, bei welchen Online-Shops Sie das OnePlus 6T derzeit am günstigsten kaufen können (ohne Mobilfunkvertrag):

OnePlus 6T Midnight Black, 8GB RAM, 128GB Speicher – ab 571 Euro:

Otto: 579 Euro plus Versand

Amazon: 571 Euro kostenlose Lieferung

Alternate: 579 Euro plus Versand



OnePlus 6T Mirror Black, 8GB RAM, 128GB Speicher – ab 579 Euro:

Galaxus: 579 Euro kostenlose Lieferung

Amazon: 579 Euro kostenlose Lieferung

Otto: 579 Euro plus Versand



OnePlus 6T Midnight Black, 8GB RAM, 256GB Speicher - ab 621 Euro:

Amazon: 621 Euro kostenlose Lieferung

Alternate: 629 Euro plus Versand

Galaxus: 657 Euro kostenlose Lieferung



OnePlus 6T Mirror Black, 6GB RAM, 128GB Speicher – ab 545 Euro:

Alternate: 539 Euro plus Versand

Amazon: 549 Euro kostenlose Lieferung

Proshop: 549 Euro kostenlose Lieferung



OnePlus 6T Thunder Purple, 8GB RAM 128GB Speicher - ab 579 Euro:

Alternate: 579 Euro plus Versand

Proshop: 579 Euro kostenlose Lieferung

Amazon: 619 Euro kostenlose Lieferung



Was wir vom OnePlus 6T halten

Unlock The Speed - das ist der Slogan des OnePlus 6T. Und tatsächlich ist das Handy voll auf Performance getrimmt, was wir in den Benchmarks, aber auch in der Praxis merken: Der Prozessor ist extrem leistungsstark, Android 9 zusammen mit OxygenOS 9 läuft super stabil und flüssig! Und der im Display integrierte Fingerabdruck-Sensor funktioniert etwas schneller als in der Konkurrenz wie dem Mate 20 Pro (Test) . Es macht aber nicht nur Spaß, das 6T zu bedienen, sondern auch, es in der Hand zu halten. Vor allem die matte Version fühlt sich sehr angenehm an, die Verarbeitung ist top! Außerdem hält OnePlus die Notch sehr klein, wodurch sie überhaupt nicht stört. Die Kamera-Hardware hat sich zwar nicht geändert zum Vorgänger, aufgrund der Software-Optimierungen ist die Fotoqualität aber besser geworden.

➤ OnePlus 6T im ausführlichen Test

Die aktuell besten Deals finden Sie auch in unserem PC-Welt-Preisvergleich: Preise für OnePlus 6T hier vergleichen